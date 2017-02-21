СБ ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и правительству России.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации", — говорится в принятом в понедельник вечером заявлении.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

"Члены Совета скорбят о после, который провел более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет", — говорится в заявлении. Документ был принят единогласно при председательстве в СБ ООН в феврале делегации Украины.

С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН будет открыта книга соболезнований.