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    В мире

    СБ ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина

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    Согласно заявлению СБ ООН, члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Постоянное представительство Украины в ООН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и правительству России.

    Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина

    "Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации", — говорится в принятом в понедельник вечером заявлении.

    Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

    "Члены Совета скорбят о после, который провел более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет", — говорится в заявлении. Документ был принят единогласно при председательстве в СБ ООН в феврале делегации Украины.

    С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН будет открыта книга соболезнований.

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