Постпред Украины при ООН прокомментировал смерть Чуркина

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке, в должности постоянного представителя России при ООН "выражал позицию своего государства".

По его словам, Украина, как председательствующая страна в Совбезе ООН, должна организовать на заседании часть, которая будет посвящена смерти Чуркина.

"Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкциям из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции РФ, которую он представлял. Я узнал о его смерти буквально полчаса назад, у нас завтра будет заседание, и как страна, которая председательствует, мы должны организовать это заседание, и в том числе, какую-то часть, которая будет тем или иным путем посвященная этому трагическому событию. Будем исходить из предложений, которые получим", — цитирует Ельченко hromadske.ua.

По его словам, были попытки наладить нормальный контакт с Чуркиным, однако "они не привели к изменению его риторики".

"В дипломатии есть такое правило — если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", — заключил Ельченко.

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине.

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Виталий Чуркин скончался в понедельник утром в Нью-Йорке в результате проблем с сердцем, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники. Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9.30 по местному времени (16.30 по киевскому), сообщили источники газеты. Российский дипломат находится без сознания, ему требовались меры сердечно-лёгочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, отмечает издание.