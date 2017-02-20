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    Виталий Чуркин. Справка

    (обновлено: )332
    Постоянный представитель Российской Федерации Виталий Чуркин занимал свой пост с 2006 года, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, сообщает МИД РФ.

    Ниже приводится справочная информация с биографией Виталия Чуркина.

    Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве.

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    В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук.

    По окончании института в течение пяти лет работал переводчиком в отделе переводов МИД СССР.

    В 1979-1982 годах занимал должность третьего секретаря отдела США Министерства иностранных дел СССР. В 1982-1987 годах — второй и первый секретарь посольства СССР в США.

    В 1987-1989 годах — референт международного отдела ЦК КПСС. В 1989-1990 годах — пресс-секретарь министра иностранных дел СССР. В 1990-1992 годах — начальник управления информации МИД СССР/РФ.

    В 1992-1994 годах — заместитель министра иностранных дел РФ.

    В 1994-1998 годах — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия. В 1998-2003 годах — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.

    В 2003-2006 годах — посол по особым поручениям.

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    С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

    Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

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