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    В мире

    Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООН

    (обновлено: )4310
    Первая встреча постоянных представителей РФ и США в Организации Объединенных наций Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в пятницу в Нью-Йорке.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Постпреды России и США при ООН намерены "тесно взаимодействовать" в соответствии с настроем столиц. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

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    Первая встреча постпредов РФ и США Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в пятницу в Нью-Йорке.

    "Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", — сообщил пресс-секретарь.

    Напомним, в своем первом выступлении в Совбезе ООН Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

    Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление американской коллеги Никки Хейли о принадлежности Крыма словами конституции США.

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