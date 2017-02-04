Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООН

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Постпреды России и США при ООН намерены "тесно взаимодействовать" в соответствии с настроем столиц. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Первая встреча постпредов РФ и США Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в пятницу в Нью-Йорке.

"Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", — сообщил пресс-секретарь.

Напомним, в своем первом выступлении в Совбезе ООН Хейли заявила, что связанные с Крымом санкции США против России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление американской коллеги Никки Хейли о принадлежности Крыма словами конституции США.