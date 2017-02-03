Чуркин прокомментировал заявление постпреда США в ООН по Крыму

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин ответил на заявление американской коллеги Никки Хейли о принадлежности Крыма словами конституции США.

Новая постпред США при ООН Никки Хейли в четверг впервые выступила в Совете Безопасности ООН на открытом заседании по ситуации на востоке Украины. Она с сожалением отметила, что в своей первой речи "должна осудить агрессивные действия России" в отношении Украины. Хейли также заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, "пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".

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"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ", — сказал Чуркин в ответном слове. "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме", — заявил российский постпред.

В ходе заседания также постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил об ответственности России за возникновение кризиса в Украине, который, по его словам, начался с событий в Крыму. Чуркин заявил, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне".

Он также ответил коллеге из Соединенного Королевства. "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал Чуркин.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

В Белом доме ранее заявили, что вопрос антироссийских санкций не обсуждался в ходе недавней телефонной беседы президентов США и РФ. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России.