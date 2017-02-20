На злобу дня. О чем умолчал Аваков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Глава МВД в интервью украинским СМИ раскрыл ближайшие планы и высказал свою позицию по поводу спорных проблем, в том числе торговой блокады на Востоке Украины. В то же время, он поделился и некоторыми планами по расширению влияния МВД.

Блокада без конца

Как отметил глава МВД, "у нас блокада превратилась в суперпиар для отдельных политических карьер".

"По поводу силового варианта. Давайте придем в сознание и поймем, что у нас в стране не функционируют внутренние войска Януковича и милиция Захарченко. У меня с сознанием все в порядке. Я понимаю, против кого можно и нужно применять силу, а против кого — убеждение до тех пор, пока протестующие не переходят допустимый законом предел. Вот вам ответ на спекуляции, что "окружили и будут стрелять в честных патриотов". Я очень серьезно разделяю суть проблемы и пиар на этой проблеме", - рассказал Аваков в интервью.

Но в то же время он сообщил, что два дня назад на оккупированной территории Луганской области, в пяти километрах от нашей границы, был взорван железнодорожный путь.

"Так что даже если мы сейчас снимем блокаду и решим возить наш уголь, то луганскую ветку они уже взорвали… Но никакие автомобильные дороги я не позволю блокировать! Потому что это не игра, не амбиции, это коммуникация между нашими позициями в боевой зоне. Повторю: право силы в этой стране находится только у уполномоченных государственных органов", — подчеркнул министр.

Группировкам — бой

Как рассказал Аваков, МВД "не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое будет присваивать себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона и ребят в камуфляже. Особенно, если им хорошо платят сомнительные личности".

"У нас в стране стало трендом присваивать себе право силы. Если ты надел камуфляжную форму, то ты уже "крутой перец". Но камуфляжная форма не дает оснований для крутизны! Большинство из тех, кто надевает эту форму, на фронте ни дня не были. Они создают группу, общественную организацию или нигде не зарегистрированный батальон и говорят "мы имеем право!"", — подчеркнул министр.

Финансовые расследования

"Моя позиция принципиальна и заключается в следующем: Служба финансовых расследований должна объединять функции налоговой милиции, которая сейчас существует, управления "К" и экономики Службы безопасности и полицейского департамента защиты экономики. Второй вопрос – в чьей компетенции должна быть эта служба? Не считаю, что в компетенции Министерства финансов. Не хватало нам еще одного силового органа в стране! Минфин не должен быть вооруженным органом", - отметил Аваков.

Служба должна расследовать преступления по всем экономическим статьям УК. Это должен быть отдельный центральный орган исполнительной власти, быть не под полицией и не называться полицией, подчеркнул Аваков.

"Скажу так: Служба должна быть под Кабмином, но под координацией, к примеру, Министерства внутренних дел", — сообщил министр.

Силовой патруль

Работа криминального блока — одна из самых важных. После поднятия зарплат, как сообщил Аваков, получили хороший эффект. То же касается и следствия.

"Но мы столкнулись с ключевой проблемой: это патрульных легко набрать и сравнительно быстро обучить (и то, сейчас уже не так просто), а специалиста-разыскника или следователя надо готовить много лет. Что еще планируем в ближайшее время? Делаем так называемый силовой патруль "react". Он будет задействован в тех случаях, когда сложившаяся ситуация будет "не по зубам" обычному патрулю, когда будет нужна помощь бронегруппы. А в особо тяжелых ситуациях, если уже и этих сил недостаточно, подключается третий уровень — КОРД. Это профи высочайшего класса, которые работают в самых тяжелых ситуациях. Это все вскоре будет презентовано и заработает step by step", — рассказал Аваков.

Амбиций много, толку мало

Авакову надо заниматься политикой, выступать в Верховном совете, в Кабинете министров, а главе Национальной полиции надо заниматься наведением правового порядка в стране, считает народный депутат 6-го созыва, экс-глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

"По блокаде торговли с Донбассом тут два аспекта: мораль и закон. Люди, которые блокируют пути сообщения являются нарушителями закона и в этом случае прописаны статьи и действия полиции. И какие —либо заявления о том, что полиция должна поддерживать тех кто нарушает закон, тут не уместны. Вторая сторона моральная. В то время как одни воюют, когда гибнут и калечатся люди, другие торгуют. Это надо разделять", - считает Кирилл Куликов.

Что касается непонятных групп людей расхаживающих в камуфляже, так этим вопросом давно пора было заняться МВД, к тому же именно это ведомство причастно к их появлению в таком количестве, подчеркивает эксперт.

"Аваков прав, только у государства может быть монополия на насилие, потому что всевозможные пятнисты товарищи сегодня уже всюду и творят, что хотят. Тот же камуфляж сегодня носят кто угодно — бывшие певцы, подзаборные деятели. Люди в камуфляже должны находиться только на закрытой территории или в зоне боевых действия. В городе они должны появляться без него. В парадной форме одежды. Пора навести порядок. И то, что непонятные люди объединяются в группы, которые терроризируют местное население, по поводу их появления Аваков должен задать вопросы себе. Ведь это он их породил", — отмечает Куликов.

Желание Авакова взять под контроль еще и финансовые расследования, это уже перебор. А почему не железную дорогу?!

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"Не Аваков, а наркомвоенмор Троцкий, пусть еще возьмет железные дороги и коммунальные службы под контроль. Орган финансовых расследований во всем мире не является подразделением, где выбивают зуба, это аналитический орган. И к МВД не имеет никакого отношения. Он должен подчиняется министерству финансов, правда и минфин должен быть другим. Но это другой вопрос", — подчеркивает Кирилл Куликов.

Ну, а в том, что у нас полностью развалена работа криминальной полиции и следствия МВД, по мнению Кирилла Куликова, доля вины Авакова, а так же грузинского десанта — они уничтожили силовой орган и теперь будет очень сложно его восстановить.