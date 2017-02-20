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    В ООН минутой молчания почтили память о Чуркине

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    Заседание Совета по опеке Организации Объединённых Наций началось с минуты молчания в память о постоянном представителе Российской Федерации Виталии Чуркине.
    Канал RT на Youtube

    "Хотим принести искренние соболезнования российскому представительству в ООН и правительству России в связи с этой утратой. Выражаем слова поддержки жене и двоим детям Виталия Чуркина. Он был прекрасным коллегой для всех нас, дипломатом, глубоко приверженным интересам своей страны, и одним из самых приятных людей, каких мы знали", — заявила представитель Совета по опеке ООН.

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    Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине.

    Видео размещено в интернете на канале RT.

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