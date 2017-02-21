наверх
21.02.201701:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина

    19502
    Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявил, что Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке, в должности постоянного представителя России при ООН "выражал позицию своего государства".
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube

    По словам Ельченко, Украина, как председательствующая страна в Совбезе ООН, должна организовать на заседании часть, которая будет посвящена смерти Чуркина, передает "Громадське ТВ".

    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Виталий Чуркин. Справка

    "Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкциям из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции РФ, которую он представлял. Я узнал о его смерти буквально полчаса назад, у нас завтра будет заседание, и как страна, которая председательствует, мы должны организовать это заседание, и в том числе, какую-то часть, которая будет тем или иным путем посвященная этому трагическому событию. Будем исходить из предложений, которые получим", — сказал Ельченко.

    По его словам, были попытки наладить нормальный контакт с Чуркиным, однако "они не привели к изменению его риторики".

    "В дипломатии есть такое правило — если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", — заключил Ельченко.

    Смотрите также: В ООН минутой молчания почтили память о Чуркине

    Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ