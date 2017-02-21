Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина

По словам Ельченко, Украина, как председательствующая страна в Совбезе ООН, должна организовать на заседании часть, которая будет посвящена смерти Чуркина, передает "Громадське ТВ".

"Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, к инструкциям из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции РФ, которую он представлял. Я узнал о его смерти буквально полчаса назад, у нас завтра будет заседание, и как страна, которая председательствует, мы должны организовать это заседание, и в том числе, какую-то часть, которая будет тем или иным путем посвященная этому трагическому событию. Будем исходить из предложений, которые получим", — сказал Ельченко.

По его словам, были попытки наладить нормальный контакт с Чуркиным, однако "они не привели к изменению его риторики".

"В дипломатии есть такое правило — если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", — заключил Ельченко.

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Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине.