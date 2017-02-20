Песков: Путин высоко ценил профессионализм Чуркина

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин выразил соболезнования родным и близким российского дипломата, а также коллективу МИД РФ.

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Сайт МИД РФ сообщил в понедельник вечером, что постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке.