наверх
20.02.201721:02
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков: Путин высоко ценил профессионализм Чуркина

    (обновлено: )172
    Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что глава российского государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Президент узнал с глубоким прискорбием о кончине Виталия Чуркина. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина", — сказал Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин выразил соболезнования родным и близким российского дипломата, а также коллективу МИД РФ.

    Читайте также: Виталий Чуркин. Справка

    Сайт МИД РФ сообщил в понедельник вечером, что постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Зажжение лампадок в память о погибших Героях Небесной сотни в центре Киева
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Уголь
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ