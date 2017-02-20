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    Генассамблея ООН проведет встречу в память о Чуркине

    (обновлено: )18240
    Председатель ГА ООН Питер Томсон заявил, что проведет неформальную встречу Генассамблеи после консультации со всеми сторонами и постпредством РФ при ООН, чтобы "отдать должное постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину".
    Виталий Чуркин
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Генеральная Ассамблея ООН в ближайшее время проведет неформальную встречу в память о скончавшемся постпреде РФ при ООН Виталии Чуркине, заявил в понедельник председатель ГА ООН Питер Томсон.

    Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Виталий Чуркин. Справка

    "В соответствующий момент, в течение нынешнего траура, после консультации со всеми сторонами и постпредством РФ при ООН, я проведу неформальную встречу Генассамблеи, чтобы отдать должное постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину", — заявил Томсон.

    Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке накануне своего 65-летия. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, с прискорбием узнал о его кончине.

    Смотрите также: В ООН минутой молчания почтили память о Чуркине

    Виталий Чуркин скончался в понедельник утром в Нью-Йорке в результате проблем с сердцем, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники. Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9.30 по местному времени (16.30 по киевскому), сообщили источники газеты. Российский дипломат находится без сознания, ему требовались меры сердечно-лёгочной реанимации, когда его в срочном порядке везли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, отмечает издание.

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