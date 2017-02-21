Хроника 20 февраля: "блокадное" вече на Майдане, смерть постпреда РФ в ООН Чуркина

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 20 февраля, в центре Киева прошла акция памяти Героев Небесной и митинг сторонников торговой блокады Донбасса. В этот же день стало известно, что блокада стала причиной остановки производства на Енакиевском метзаводе, из-за нехватки угля Сумская ТЭЦ перешла на газ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вече и факельное шествие на Майдане

В понедельник вечером в центре Киева прошла акция памяти Героев Небесной сотни "Зажги огонь памяти". Несколько сотен человек прошли по Майдану с зажженными факелами и свечами к месту гибели героев. Также накануне в центре Киева состоялся митинг сторонников торговой блокады Донбасса, в котором участвовали около полутысячи человек. По словам народного депутата Семена Семенченко, с Майдана Незалежности на редуты выехал первый автобус с добровольцами, желающими участвовать в блокаде Донбасса.

Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" останавливают производство

Входящие в группу "Метинвест" Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая область) и "Краснодонуголь" (Луганская область), находящиеся на не подконтрольной Украине территории, останавливают производство из-за продолжающихся военных действий и блокады железнодорожного сообщения в зоне АТО. При этом отмечается, что с начала боевых действий в регионе ЕМЗ работает в условиях неритмичных поставок железорудного сырья (ЖРС). Сейчас на Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации.

Сумская ТЭЦ из-за нехватки угля перешла на газ

Сумская теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом большую часть областного центра, из-за нехватки угля антрацитовой группы частично перешла на работу на газе. По информации пресс-службы Сумского горсовета предприятия, использовать газ Сумская ТЭЦ начала с субботы, 18 февраля. Сумская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом около 75% населения Сум. По данным Минэнергоугля, в 2016 году Сумская ТЭЦ израсходовала 87,8 тыс. т дефицитного угля антрацитовой группы и 54,4 млн куб. м газа.

В Тернополе прошла акция "Остановим властный геноцид украинского народа"

В понедельник, 20 февраля, тернопольские предприниматели и пенсионеры устроили акцию протеста "Остановим властный геноцид украинского народа" возле областной государственной администрации. Предпринимателей возмущает то, что за рабочее место они должны платить налог 1000 грн. Люди требовали от власти снижения тарифов, отменить штрафы в 320 тыс. грн и не допустить поднятия пенсионного возраста.

Ляшко заявил об исключении Артеменко из фракции "Радикальной партии"

"Радикальная партия" решила исключить из фракции народного депутата Андрея Артеменко, предложившего "план" по снятию санкций с России, заявил лидер "радикалов" Олег Ляшко после заседания фракции. По информации The New York Times, за неделю до ухода с поста советника президента США по нацбезопасности Майкл Флинн получил план по снятию санкций с России, составленный приближенными к Дональду Трампу Майклом Коэном и Феликсом Сатером, а также украинским депутатом Андреем Артеменко.

В Киеве похитили главу организации "Белый молот"

В Киеве неизвестные похитили главу организации "Белый молот" Владислава Горанина, сообщила организация на своей странице "ВКонтакте". Похищение произошло на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха. "На Горанина напали, скрутили и затолкали в машину (черный джип с номерами 238-20 ЕН). Свидетели и очевидцы утверждают, что мужчины душили Горанина и кричали при этом "стоять, СБУ", — говорится в сообщении организации. В "Белом молоте" заявили, что местонахождение Горанина неизвестно.

Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке. МИД РФ отметил, что произошло это буквально накануне 65-летия дипломата. По информации издания New York Post, которое ссылается на собственные источники, постпред РФ при ООН скончался в результате проблем с сердцем. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года. Соболезнования в связи со смертью дипломата уже выразили российские и западные политики.

Прокуратура Черногории обвинила РФ в причастности к попытке переворота

Некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота в Черногории во время выборов в октябре минувшего года, сообщил специальный прокурор страны Миливое Катнич. Он заявил, что такие действия были предприняты с целью предотвратить вступление страны в НАТО. По словам Катнича, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

В Украине в понедельник, 20 февраля, День памяти Героев Небесной сотни. Именно в эти дни три года тому назад во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего пика. Именно 20 февраля 2014 погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана. 21 февраля 2014 года официальная власть Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана.