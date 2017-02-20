Прокуратура Черногории обвинила РФ в причастности к попытке переворота

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытку переворота в Черногории во время выборов в октябре минувшего года, сообщил специальный прокурор страны Миливое Катнич.

В ходе выступления в эфире черногорского "Первого телеканала" (TV Prva) он заявил, что такие действия были предприняты с целью предотвратить вступление страны в НАТО.

По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на анонимный источник в правительстве Великобритании писала, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы. Москва ранее уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории заявляла об отсутствии доказательств причастности властей РФ к этим событиям.

Интервью черногорского прокурора о попытке госпереворта в день парламентских выборов 16 октября пока не выложено в открытый доступ, но его расшифровку приводят, в том числе, порталы черногорского национального телеканала RTCG и газеты Vijesti.

Согласно последнему утверждению Катнича, во главе группы, планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО стоял гражданин РФ Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

"Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", — сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, сейчас имеющий статус сотрудничающего со следствием свидетеля, до указанных событий посетил Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

"За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", — сказал Катнич.

По его словам, о возможности совершения террористических актов в Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года и об участниках этих действий черногорские госорганы впервые уведомил обвиняемый Мирко Велемирович за четыре-пять дней до выборов. В этой связи прокурор сообщил некоторые детали о переговорах обвиняемых между собой.

"На одной из записей, которую мы получили от сербской БИА (разведывательной службы), Неманья Ристич четко сообщает Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя они и полагают, что Велимирович их предал", — сказал Катнич. Прокурор уточнил, что, по словам Ристича, "причина в том, что в Черногории уже находятся специальные силы Федеральной службы безопасности России, и что они решат проблемы".

По его словам, эти материалы представлены в качестве доказательств. Также он уточнил роль участников из оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ) в данных событиях.

"Все, что я сказал в своем обращении, уже доказано. Мне жаль, что этому не придается большего значения. По признанию участников Ачимовича, Андрича и Алексича, нужно было окружить руководство ДФа и с ним выдвинуться к парламенту, попасть в здание и сообщить об этом. Подготовку ко всей операции осуществили Ристич, Богичевич и Велимирович", — сказал прокурор.

Катнич сообщил, что участники операции были из Сербии, стран региона, а также были "иностранные элементы", личность которых установить трудно.

По словам прокурора, обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля. Процесс до недавних пор проводился против 23 человек. После снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров Депутатского фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича это количество возросло до 25 лиц.

Читайте также: После русских "террористов" в Черногории – русский десант в Сербии

В день голосования — 16 октября прошлого года — в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".

В декабре власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманю Ристича по подозрению в подготовке переворота. Спецпрокуратура республики сообщала, что подозревает Широкова и в планировании убийства Джукановича.

Читайте также: Скандал на всю Европу. Русские "шпионы" и черногорский "Майдан"

В Кремле категорически опровергли информацию о причастности РФ к попытке покушения на Джукановича. "По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не располагаем какой-то информацией и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос о том, поступали ли запросы от Черногории по поводу расследования попытки покушения на премьер-министра страны, к которому, по заявлениям прокурора Черногории, могут быть причастны российские националисты.