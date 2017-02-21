Семенченко: с Майдана на блокаду Донбасса отправился первый автобус

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. После Вече на Майдане Незалежности в Донбасс отправился первый автобус с желающими принять участие в торговой блокаде, сообщил нардеп Семен Семенченко в Facebook.

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"Киевляне поддержали Штаб блокады торговли с оккупантами. С Майдана на редуты Блокады пошел первый автобус с добровольцами", — сообщил Семенченко.

Ранее сообщалось, что акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.