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    Киев

    Семенченко: с Майдана на блокаду Донбасса отправился первый автобус

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (467)

    (обновлено: )15113
    По словам народного депутата Семена Семенченко, с Майдана Незалежности на редуты выехал первый автобус с добровольцами, желающими участвовать в блокаде Донбасса.
    Вече на Майдане Незалежности
    Facebook Семен Семенченко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. После Вече на Майдане Незалежности в Донбасс отправился первый автобус с желающими принять участие в торговой блокаде, сообщил нардеп Семен Семенченко в Facebook.

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    "Киевляне поддержали Штаб блокады торговли с оккупантами. С Майдана на редуты Блокады пошел первый автобус с добровольцами", — сообщил Семенченко.

    Ранее сообщалось, что акция сторонников торговой блокады Донбасса прошла вечером в понедельник на Майдане в Киеве, в митинге участвовали около полутысячи человек.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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