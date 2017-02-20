наверх
21.02.201700:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Марунич: из-за блокады в регионах отопительный сезон может закончиться в марте

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (464)

    9
    Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, за счет того, что Киев расположен на одной из основных транзитных труб, у столицы риски прекращения отопительного сезона раньше минимальные.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поручил перевести столичные ТЭЦ на экономный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Сейчас запасы угля составляют 25 тысяч тонн. При нормальной работе ТЭЦ, их хватило бы на месяц, а при экономном использовании — на 50 дней.

    Насколько вероятно окончание отопительного сезона раньше апреля, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Белоцерковская ТЭЦ
    Генеральная прокуратура Украины
    Через 15 дней запас угля на ТЭЦ Киева закончится - Плачков

    "К сожалению, такая угроза есть. Она характерна не столько для Киева, сколько для таких городов как Сумы, там единственную ТЭЦ уже перевели на газ, потому что угля осталось 3,5 тысячи тонн. В Киеве ситуация проще, потому что в Киеве от угольной ТЭЦ получают энергию тепловую только 10% потребителей — это Дарница, остальные работают на газе. То есть, за счет того, что Киев расположен на одной из основных транзитных труб, у него риски минимальные. А по регионам, где угольные ТЭЦ, есть риски, что у них сезон может закончиться в марте", — отметил эксперт.

    В конце января группа бывших бойцов АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Флаги Евросоюза
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ