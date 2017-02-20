Киев обеспечен углем до конца отопительного сезона - КГГА

AP Photo/Mstyslav Chernov

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Угля в Киеве хватит до конца отопительного сезона, сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на руководителя аппарата Владимира Бондаренко.

"По поручению Киевского городского головы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переведены на экономный режим. Благодаря этому Киеву хватит угля до конца отопительного сезона", — приводятся слова Бондаренко.

По его данным, из трех ТЭЦ в Киеве только одна работает на угле, остальные две — на газу, соответственно от угля не зависят. Твердого топлива требует Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города.

Он отмечает, что сегодня запас угля на Дарницкой ТЭЦ составляет 25 тысяч тонн. Такого запаса без перехода на экономный режим городу хватило бы на месяц. С учетом введения экономного режима, запасов угля хватит на 50 дней, добавляет Бондаренко.

В конце января группа бывших бойцов АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.