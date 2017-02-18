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    Кличко: для Киева нет угрозы нехватки энергоресурсов

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    Кличко заверил, что киевлянам не нужно волноваться: "Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи".
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Для Киева нет угрозы нехватки энергоресурсов, заявил в эфире телеканала "Киев" мэр столицы Виталий Кличко.

    По его словам, запас угля на ТЭЦ ООО "Еврореконструкция" на сегодня составляет 25 000 тонн.

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    "В нормальном режиме работы, не скупясь, этого хватит почти на месяц", — сказал Кличко.

    "Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи", — заверил мэр.

    Напомним, ранее из-за сложной ситуации в энергетике в стране мэр поручил перевести ТЭЦ в экономный режим работы. В частности, задействованы паровые котлы, которые работают на угле, и водогрейные котлы, которые работают на природном газе.

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