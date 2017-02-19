Еще та неделька: ЧП в энергетике, Майдан, блокада Донбасса и прочее

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

ЧП в энергетике

В среду, 15 февраля, Кабмин на внеочередном заседании решил ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере. Глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил, что это позволит при необходимости осуществлять веерные отключения электроэнергии. Причиной введения ЧП стала острая нехватка запасов угля для украинских ТЭС из-за блокады Донбасса. "Ожидать, что вся энергетическая система Украины и энергетическая безопасность находится в зависимости от поставок угля исключительно с неконтролируемых территорий, как минимум, халатно и глупо. Правительство, зная об этой проблеме, должно было найти несколько источников поставки этого ресурса… У Захарченко и Плотницкого может что-то поменяться и они могут не поставить уголь по собственной инициативе, независимо от того, снята блокада или нет", – считает аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда.

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Годовщина расстрела Майдана

С 18 февраля в Украине начались памятные мероприятия в связи с третьей годовщиной расстрелов на Майдане. Обстановка в столице традиционно в эти дни накаляется: националисты готовят протестные марши. В СБУ предупредили о возможности провокаций. В охране общественного порядка задействовано беспрецедентное число правоохранителей — около 6000. Однако, как пишет Николай Лаврентьев, в субботу почтить память Небесной сотни и поговорить о наболевшем на Майдан пришло от силы человек 300-400.

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"Из эмоциональных разговоров было ясно — главным виновником всех бед титульной нации сегодня является президент Петр Порошенко…Возмущались митингующие и отсутствием должного расследования расстрелов на Майдане. Один из выступающих привел в пример Нюрнбергский процесс, который за полгода наказал виновных в преступлениях нацистской Германии", — делится наблюдениями Лаврентьев.

Мюнхенская конференция по безопасности

В пятницу, 17 февраля, в Мюнхене стартовала конференция по безопасности, на которую пригласили также президента Украины Петра Порошенко. В ходе своей речи Порошенко обвинил российское руководство в "ненависти к Украине" и заявил, что "сделка с Путиным без участия Украины усугубит ситуацию в Донбассе". По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, "Украина на этом празднике жизни – чужая, "мы поехали туда голыми и босыми". "Мы (Украина) не везем туда рациональных предложений, которые позволили бы вернуться за стол переговоров", — отметил политолог.

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Страсти вокруг блокады Донбасса

В пятницу, 17 февраля, организаторы ж/д блокады Донбасса заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции, готовится штурм. Однако полиция опровергла информацию о "готовящемся штурме". "Тема блокады стала, по сути, маркером: против блокады выступают проправительственные политики, которые имеют отношение к БПП "Солидарность". Поддержку блокаде высказывают те, кто находится в оппозиции — "Самопомич" (нардепом от которой является "главный блокадник" Семенченко), "Батькивщина". Удар этот, очевидно, направлен прежде всего против Рината Ахметова, шахты которого — крупнейшие поставщики угля на его же (и не только его) тепловые электростанции", — пишет Александр Белокобыльский.

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Отчет Гройсмана

Во вторник, 14 февраля, премьер Владимир Гройсман отчитался о работе за 2016 год. По его словам, среди достижений – рост ВВП, замедление инфляции, повышение соцстандартов, прогресс в энергетической независимости страны.

"Реально реформы не проведены: в электроэнергетике реформы вообще полностью провалены, в газовом секторе – точно так же. Правительство Гройсмана отметилось только повышением тарифов. Напомню, первым решением его правительства было рост цены на газ до 6900 гривен. Гройсман может войти в историю, если смотреть на перспективу и исходить из Меморандума с МВФ, как человек, который их повысит по сравнению с 2013 годом в 11 раз или на 1000%. Вот этим и запомнится правительство Гройсмана в энергетической сфере, так что гордиться ему особо нечем", — заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Скандал с Евровидением

В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы. Причиной решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Члены команды заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения тендеров.

"В целом, ушедшая команда НТКУ далека от примеров профессионализма. Фактически это те же самые персонажи, которые провалили создание общественного телевидения — мягко говоря, не очень эффективные менеджеры. Вместе с тем, команда, которую сейчас заводит премьер Владимир Гройсман, тоже ни чем особенным себя не проявила. Как результат, у нас теперь есть две команды, которые вошли в конфликт. Большие вопросы вызывает и тема выделенных на проведение Евровидения-2017 финансовых средств, контроля за ними и их распределения", — прокомментировал скандал нардеп от "Оппоблока" Юрий Павленко.

Заявление МИД Франции по Донбассу

В среду, 15 февраля, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что урегулирование кризиса в Украине зашло в тупик, а ответственность за это лежит как на ополченцах Донбасса, так и на Киеве. "Оно (заявление) демонстрирует изменение позиции Франции и, возможно, Германии. Есть основания полагать, что Франция и Германия готовы предложить не только дорожную карту выполнения минских соглашений, но и новый подход к оценке событий в Донбассе. Если раньше мы были жертвой, во всем правы, честны и непорочны, а теперь часть ответственности возлагается и на Киев, и к этому надо быть готовыми. А наша дипломатия, видимо, к этому не готова", – считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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Стычка на Чонгаре

В ночь на 13 февраля в поселке Чонгар на границе с Крымом произошло столкновение ВСУ с крымскотатарским батальоном. По словам силовиков, на Чонгаре на базу крымскотатарского батальона пытались напасть "представители незаконного вооруженного формирования". Однако председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что инцидент начали ВСУ, которые силой заняли территории "Аскера". "Я думаю, это очередная зачистка добровольческого батальона в плане приведения максимального снижения патриотических настроений, приведения его в строй структуры МВД….как только руководство МВД почувствовало, что в батальоне довольно высокий уровень патриотизма и он может выйти из под контроля, было принято решение о проведении его зачистки. Сейчас будет сделана переаттестация сотрудников и все, кто не угоден, просто не попадут в новый штат. И дальше батальон может продолжить свое существование либо же прекратить", — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Позиция Трампа по Крыму

Во вторник, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп дал четко понять — ожидает от РФ содействия в деэскалации ситуации в Украине и возвращения Крыма. В Администрации президента Украины положительно оценили заявление Трампа.

Перед этим Трамп обвинил бывшего президента страны Барака Обаму в том, что тот допустил аннексию Крыма Россией. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?" – написал он в Twitter.

Как пишет Владимир Матвеев, "риторика вокруг заявлений президента США Дональда Трампа является, прежде всего, популистской, поскольку в самих США представители старого истеблишмента продолжают оказывать колоссальное давление на президента из-за обозначенного им курса на неоизоляционизм и налаживание отношений с Россией".