Бортник: главные причины ЧП в энергетике - истерика и деньги

Главной темой недели в Украине стало чрезвычайное положение в энергетике, которое формально спровоцировала так называемая блокада Донбасса.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП есть две составляющие.

"Первая — деньги. Вторая — истерика, проистекающая из денег", — отметил эксперт.

Он рассказал, что сегодня угольная схема в Украине "заместила собой традиционную для Украины нефтегазовую схему", на которой поднялись большинство украинских газовых олигархов, начиная с Лазоренко, а сегодня "та же самая фактически схема была запущена на угле".

"По нашим оценкам, разница между ценой, по которой уголь покупается в Донецке и Луганске и оприходывается в Украине, в год составляет 6 миллиардов гривен. Коллеги называют 10, 15 миллиардов — даже больше. Необходимо еще учесть заработки на тарифах ЖКХ", — сообщил Бортник.

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