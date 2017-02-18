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    Бортник: главные причины ЧП в энергетике - истерика и деньги

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    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (429)

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    По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП в энергетике есть две составляющие: первая — деньги, вторая — "истерика, проистекающая из денег".
    РИА Новости Украина/Youtube

    Главной темой недели в Украине стало чрезвычайное положение в энергетике, которое формально спровоцировала так называемая блокада Донбасса.

    По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП есть две составляющие.

    "Первая — деньги. Вторая — истерика, проистекающая из денег", — отметил эксперт.

    Он рассказал, что сегодня угольная схема в Украине "заместила собой традиционную для Украины нефтегазовую схему", на которой поднялись большинство украинских газовых олигархов, начиная с Лазоренко, а сегодня "та же самая фактически схема была запущена на угле".

    "По нашим оценкам, разница между ценой, по которой уголь покупается в Донецке и Луганске и оприходывается в Украине, в год составляет 6 миллиардов гривен. Коллеги называют 10, 15 миллиардов — даже больше. Необходимо еще учесть заработки на тарифах ЖКХ", — сообщил Бортник.

    Читайте также: Украина между большими деньгами и массовой истерикой. Экспертные итоги недели

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