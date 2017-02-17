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    ЧП в энергетике: свет будут отключать не больше, чем на два часа - Плачков

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    Блокада Донбасса. Разгон? (389)

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    Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в эфире Голоса Столицы отметил, что еще несколько лет назад графики отключения электроэнергии применялись неправильно.
    Иван Плачков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. С пятницы в Украине вступает в силу чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Действовать оно будет, как минимум, один месяц, до 17 марта.

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    При этом государственный энергохолдинг "Укрэнерго", исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии, должен, среди прочего, определить допустимый уровень снижения запасов угля и газа, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Минэнерго графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

    Предложенные меры по стабилизации ситуации в энергетике в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

    "Этот график аварийных отключений, ограничений, он будет применяться и для предприятий Киева. Два года назад, месяца четыре, наверное, мы работали в режиме ЧП в энергетике, и эти графики применялись неправильно, потому что отключали диспетчера одни и те же предприятия на неопределенный срок. Вот утром отключали — и ни диспетчера, ни предприятия не знали, когда их включат. Это абсолютно неправильно. А сейчас разрабатывается графики, когда будут отключаться гораздо больший состав предприятий и на определенное время, не больше, чем на два часа"?— пояснил Плачков.

    По его мнению, это позволит гораздо легче пройти сложный период в энергетике.

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