Украина между большими деньгами и массовой истерикой. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В ситуации с "блокадой Донбасса" есть две составляющие — деньги и истерика вокруг денег, парламентскую коалицию могут спасти, чтобы демонстрировать ее западным партнерам, а позиция Франции и Германии по конфликту в Донбассе меняется. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

День простоя — миллион долларов

Главной темой недели в Украине стало чрезвычайное положение в энергетике, которое формально спровоцировала так называемая блокада Донбасса.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП есть две составляющие.

"Первая — деньги. Вторая — истерика, проистекающая из денег", — отметил эксперт.

Он рассказал, что сегодня угольная схема в Украине "заместила собой традиционную для Украины нефтегазовую схему", на которой поднялись большинство украинских газовых олигархов, начиная с Лазоренко, а сегодня "та же самая фактически схема была запущена на угле".

"По нашим оценкам, разница между ценой, по которой уголь покупается в Донецке и Луганске и оприходывается в Украине, в год составляет 6 миллиардов гривен. Коллеги называют 10, 15 миллиардов — даже больше. Необходимо еще учесть заработки на тарифах ЖКХ", — сообщил Бортник.

В целом, по его словам, речь идет о 300-500 миллионов долларов ежегодно.

"И когда этой схеме начали мешать, у власти началась истерика. Каждый день простоя стоит миллион долларов. Ребята недозарабатывают. И поэтому они публично — и правительство, и президент — выступают с такими резкими заявлениями. В то же время необходимо понимать, что глубокого кризиса в энергетике нет, запасов угля и других ресурсов хватит, чтобы эту ситуацию удерживать примерно месяц", — высказал свое мнение политолог.

Борьба против Ахметова и за денежные потоки

Эксперт уверен, что введение ЧП не проистекает из реальной ситуации в энергетике.

"Оно проистекает из политтехнологического приема: правительство, используя эту критическую ситуацию, пытается получить дополнительные полномочия в энергетике в Украине. А кто контролирует энергетику — тот контролирует весь бизнес, всю экономику в Украине, социально-экономическую ситуацию в регионах", — заявил Бортник.

Он также предположил, что, возможно, администрация президента решила использовать этот кризис, чтобы уменьшить влияние Ахметова на энергетику в Украине.

"Конечно, власть боится трогать этих добровольцев, трогать правых в преддверии годовщины Майдана. Боится спровоцировать какое-то противостояние. Я думаю, что все это будет закончено после годовщины Майдана", — отметил политолог, добавив, что "власть сама не чувствует себя вправе применять силу, потому что понимает, что рыльце в пушку".

Политолог резюмировал: ситуация с блокадой и ЧП в энергетике — это классическая борьба за денежные потоки с тяжелыми последствиями для правовой системы государства, для всей страны.

Роскошь отказаться от 10% ВВП

Государство в случае с "блокирующими" в Донбассе попросту умывает руки и ограничивается какими-то грозными высказываниями, которые просто принимаются к сведению, и так уже длится почти месяц, сказал политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Если кто-то считает, что делают хуже Ахметову или Таруте — так можно считать, но дело в том, что предприятия Ахметова и Таруты — это предприятия, которые потребляют уголь, кокс из Авдеевки, антрацит — это более чем 10% ВВП Украины. А в нынешних условиях, когда мы стоим с протянутой рукой, рады любому кредиту, мы позволяем себе роскошь отказаться от 10%", — сообщил эксперт, добавив, что это фактически невосполнимые потери, но на это никто не обращает внимания, зато массово звучат ура-патриотические речи.

Бондаренко спрогнозировал, что до годовщины Майдана, до 20-22 февраля, силового разгона "блокировщиков" не будет.

"Но картинка, которая идет и на Запад, и на Восток, более чем противоречива. Граждане других стран, глядя на это, думают: "А где же государство? У него же есть силовые структуры. Если 20-30 человек сносят линию ЛЭП или взрывают железнодорожные пути — где же государство?". Государство — это в первую очередь вертикаль, у которого есть силовой ресурс, который должен защищать законодательство. А то, что происходит на Востоке — это кризис государственности в целом. Потому что государство не справляется со своими функциями. Это ставит под вопрос саму суть государства", — заявил политолог.

Абсурд и коррупционно-криминальная составляющая

А политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал происходящее вокруг "блокады" абсурдной ситуацией, в которой "все против чего-то, все за что-то, все хотят добра кому-то, но интересы — очень различные".

"Это требовало реакции на 2-3 день, когда началось, но ее не было. 14 февраля отчитывается Кабмин за свою работу за 2016 год и ставит себе максимальные оценки, а 16 числа просит принять чрезвычайные меры в энергетике. Значит, власть не была готова, что придется какие-то меры принимать", — сказал эксперт.

В целом же, считает политолог, государство демонстрирует, что оно неспособно навести порядок, преследуя какие-то свои интересы.

"Понятно, что там есть экономическая составляющая, но она, по моему мнению, на третьем месте. На первом месте — коррупционно-криминальная, на втором — политическая составляющая", — сообщил Рудяков, добавив, что заинтересованы в этом могут быть 5-6 политических игроков.

Коалицию спасут, чтобы предъявить Западу?

Вторая тема, которую обсудили эксперты — суета вокруг парламентской коалиции и правительства.

Бортник отметил, что Кабмин находится в "ситуации брожения", конфликты там постоянно нарастают, уже виден раскол и конфликт между винницкой группой Гройсмана и условной группой Порошенко.

"Буквально на наших глазах видно, как оно (правительство) сегментируется, что там представители очень многих групп влияния. Гройсман так и не смог стать авторитетом для этого правительства, он теряет управляемость им", — сказал эксперт, добавив, что фактически Гройсман находится в состоянии подковерной войны со своим правительством.

В то же время политолог не считает, что в ближайшие 2-3 месяца возможна отставка правительства, но "скорее всего Гройсман не сможет досидеть 2017 год в своем кресле".

"Но чтобы отсрочить досрочные выборы, будет переформатирование и, наверное, новый премьер", — спрогнозировал Бортник.

Также он отметил, что Порошенко сейчас выбирает новую стратегию коммуникации с США, и ему нужно номинально показать действующую коалицию, поэтому в парламентское большинство может влиться, например, фракция "Радикальной партии Ляшко".

С этим согласился Кость Бондаренко, но он добавил, что в случае вхождения РПЛ в большинство партия будет претендовать на портфели, должности, поэтому возможно кадровые перестановки в Кабмине.

"Сегодня некоторые политики, в частности Юлия Тимошенко, поднимают вопрос отставки Гройсмана, но у него иммунитет до 15 апреля, и с ним стоит считаться. Я так понимаю, что Порошенко с удовольствием поменял бы Гройсмана на Данилюка (говорят, он вхож в высокие круги в Международном валютном фонде и он может единственный спасти положение). Думаю, и Аваков не прочь пошантажировать выходом "Народного фронта" из коалиции, чтобы самому стать премьером. И Турчинов засиделся на своем посту (главы СНБО). И Луценко, говорят, хочет. Но я думаю, что до апреля Гройсману-премьеру ничего не угрожает", - спрогнозировал политолог, добавив, что наверняка развернется борьба при действующем премьере за премьерское кресло.

Пляски на костях коалиции

А Павел Рудяков сообщил, что с точки зрения регламента в Украине нет коалиции, а "движение, которое сейчас подспудно пошло, пробиваясь в публичную плоскость все больше и больше, — это пляски на костях коалиции, которой уже не существует".

"В принципе, для нестабильных политических режимов, к которым относится нынешний в Украине, кадровая стабильность противопоказана. И логично будет, что будут кадровые изменения. Но последние 3 года показывают, что каждый новый состав не сильнее предыдущего. Ситуация ухудшается и ни один член правительства не заслуживает хороших оценок", — сообщил политолог.

По его мнению, до апреля в Кабмине не будет кадровых ротаций, при этом также скамейка запасных очень коротка, "некого предлагать на первые роли".

"Но кадровая ротация произойдет — до лета, и (этим) должны решить задачу недопущения досрочных парламентских выборов", — подытожил Рудяков.

Крым и Трамп: торги начались

Большой резонанс в Украине вызвали слова спикера Белого дома, передавшего заявление президента США Дональда Трампа, что Америка ожидает от России возвращения Крыма Украине и деэскалации в Донбассе.

"Мне кажется, к этой реплике стоит относиться сдержанно, особенно в Украине. Да, это прозвучало, но это теоретическая позиция. Мне кажется, это больше для внутреннего употребления американского, чтобы нейтрализовать подозрения в его (Трампа) особых симпатия и связях с Россией и президентом Путиным.

А что касается заявления, то это обозначение одного из пунктов повестки дня. А дальше пойдут переговоры…. Резкая позиция Трампа не означает, что США не будет прислушиваться к мнению РФ", — сообщил Павел Рудяков.

Руслан Бортник отметил: заявления спикера Трампа по Крыму говорят, что новая администрация в США начинает свои торги с Россией в отношении мини-компромиссов: по Сирии, Украине, ИГИЛ, Ирану, ядерному разоружению и так далее — "накопилось много вопросов".

"Это заявление не выходит за рамки того, что раньше заявляли представители американской интеллектуальной элиты. Такая "прибалтизация" Крыма — не совершение каких-то реальных действий по давлению на Россию в части возвращения Крыма — она сконструирована в этом заявлении. Здесь нет "зрады" и "перемоги", — сказал эксперт, добавив, что Трамп в целом всегда будет крайне противоречив.

Ставки подняты, позиции усилены

Кость Бондаренко напомнил, что Трамп сразу же после того как стал президентом, сделал очень серьезное заявление, "которое у нас прошло почти незамеченным: что вопрос Украины должен решаться не США, а европейскими государствами. Украина географически — часть Европы, поэтому пусть Европа решает вопрос Украины — так написал Трамп в Twitter".

"Еще одно высказывание Трампа — ровно две недели назад он сказал, что обращается к сенаторам Грэму и Маккейну с требованием, чтобы они прекратили думать о том, как развязать третью мировую войну и подумали, как обустроить Америку. Эти два момента — достаточно важны и показательны", — заявил политолог.

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Также он прокомментировал заявление Трампа по Крыму.

"Это обычное завышение ставок перед переговорами. Встречаются две стороны и каждая сторона должна завысить свои ставки, усилить свои переговорные позиции, чтобы чем-то можно было пожертвовать в ходе переговоров. Переговорные позиции усилены с обеих сторон, и обе стороны будут что-то сдавать. В целом — не стоит радоваться заявлениям до переговоров, нужно смотреть на документы, которые подготовлены уже после переговоров", - резюмировал Бондаренко.