Что фактически значит ЧП в энергетике? Комментарий Дмитрия Марунича

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетике, которое вступило в силу в пятницу 17 февраля и будет действовать на протяжении месяца.

Потребители электроэнергии до середины марта не ощутят последствий введения правительством чрезвычайных мер в энергетике, связанных с блокадой поставок угля из Донбасса, заявил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, компания может гарантировать, что "при текущем режиме, при тех температурах, которые сейчас есть до 15 — 20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения".

Ковальчук также отметил, что потребителям электроэнергии не стоит ожидать веерных отключений, потому что в крайнем случае будут вводиться графики почасового отключения. При этом чиновник призвал к рациональному использованию электричества и его экономии.

По словам главы "Укрэнерго", чтобы избежать дефицита мощностей в период пиковых нагрузок на энергосистему, предприятиям желательно внести коррективы в график их работы. "Если население сможет ограничить свое потребление в дневное и вечернее время также на 10%, страна без проблем пройдет этот тяжелый период без отключений", — добавил глава компании.

Читайте также: ЧП в энергетике и реакция на него в соцсетях

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что в нынешней ситуации дальше веерных отключений не пойдет, и апокалиптического сценария не будет.

"Никакого апокалипсиса не будет, в самом худшем варианте будут просто веерные отключения. Ничего более страшного не должно произойти. На антрацитах вырабатывается всего 12-15% электрической энергии в стране. Оснований для катастрофических прогнозов я не вижу", — заявил Марунич.

При этом эксперт предположил, что для замены недостающих марок угля будут завозиться более дорогое импортное сырье.

"С этим дефицитом будут бороться. Глава "Укрэнерго" Ковальчук уже заявил, что будут графики ограничения мощности, но веерных отключений допускать не будут. Таким образом будут бороться с этим дефицитом. Власть пытается с помощью добровольно-принудительного ограничения предприятий эту проблему как-то минимизировать. Это единственно правильное решение в этой ситуации", — добавил аналитик.