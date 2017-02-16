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    Аналитика и комментарии

    ЧП в энергетике и реакция на него в соцсетях

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (366)

    (обновлено: )61820
    Веерным отключениям электроэнергии в Украине быть! Кабмин таки ввел чрезвычайные меры в энергетике, но пообещал отключать электроэнергию только в случае острой необходимости. Как отреагировали на такую новость украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не исключено, что вскоре многим украинцам придется столкнуться в реальности с пресловутыми "веерными отключениями". Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства сегодня, 15 февраля.

    В Кабмине уже предупредили: из-за приостановления поставки антрацита из оккупированных районов Донбасса отключения электроэнергии могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей. Но готовы ли к этому сами украинцы?

    В украинском сегменте соцсетей к вынужденным отключениям света относятся весьма неоднозначно: "Бессмертный лозунг классика "Включи Украину" в связи с перспективой веерных отключений зазвучал по-новому))". "В стране введено чрезвычайное положение в энергетике. А на что готов пойти ты, чтобы отжать монополию?", — есть в сетях и такие мнения. 

    А еще такие: "Главное, чтобы граждане не начали веерно отключать политиков".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook


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