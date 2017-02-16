ЧП в энергетике и реакция на него в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не исключено, что вскоре многим украинцам придется столкнуться в реальности с пресловутыми "веерными отключениями". Кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства сегодня, 15 февраля.

В Кабмине уже предупредили: из-за приостановления поставки антрацита из оккупированных районов Донбасса отключения электроэнергии могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей. Но готовы ли к этому сами украинцы?

В украинском сегменте соцсетей к вынужденным отключениям света относятся весьма неоднозначно: "Бессмертный лозунг классика "Включи Украину" в связи с перспективой веерных отключений зазвучал по-новому))". "В стране введено чрезвычайное положение в энергетике. А на что готов пойти ты, чтобы отжать монополию?", — есть в сетях и такие мнения.

А еще такие: "Главное, чтобы граждане не начали веерно отключать политиков".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



