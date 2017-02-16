Народ в заложниках у власти. Все о ЧП в энергетике

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Только у нынешнего правительства Украины "блокирование железнодорожных путей" (вероятно, марсианами) является обстоятельством достаточно непреодолимой силы, позволившее согласиться на введение чрезвычайных мер в энергетике. Поэтому, главным средством обеспечения стабильной работы энергосистемы будет не разблокирование поставок угля, а ограничение потребления электроэнергии путем отключения потребителей.

Составляющие мер ЧП

Кабинет Министров Украины с опозданием, но утвердил решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

"Такие действия (блокада угля — Ред.) являются абсолютно недопустимыми. И считаю, что максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы. Но задача правительства совместно с органами местного самоуправления — подумать о том, чтобы в этот тяжелый период любые негативные влияния на жизнь людей были минимизированы. Для этого сегодня мы созвали правительство, чтобы принять решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны", — заявил Гройсман на внеочередном заседании Кабмина в среду 15 февраля.

Распоряжение "О принятии чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" среди таких мер допускает применение графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Здравствуйте, веерные отключения!

Кроме того, правительство обязало ГП "Энергорынок" разработать график нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний. Помимо этого "Энергорынок" обеспечит начисление платежи за электроэнергию ее производителям по граничной цене системы.

Детский сад с оружием

Введение чрезвычайного положения в энергетике — это откровенное нарушение всех прав потребителей. Несмотря на рост неплатежей, электричество оплачивается большинством домохозяйств, и отключение — это недобросовестное поведение производителя услуг, которого, в свою очередь "подставляет" власть, которая не может обеспечить бесперебойные поставки угля теплогенерациям.

Блокада — это детский сад с оружием в руках, заявил член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, комментируя нежелание власти силовым способом снять блокаду.

"Я плачу за электроэнергию, которая вырабатывается, в том числе, из угля, который везется из неконтролируемых территорий, и я, как и все, указываю свою фамилию в платежках. А тут какие-то неизвестные люди. И если их даже разгонят правоохранительные органы, это будет логическое последствие, поскольку не известно, кто это делает", — отметил Корольчук.

"К сожалению, это какой-то детский сад, но с оружием в руках. Вся страна оказалась в заложниках у группы каких-то непонятных людей. Хотя Аваков и задавал жесткие вопросы на заседании Кабмина, но, тем не менее, как министр внутренних дел он бездействует. Круг замкнулся, ведь когда он совершал подобное в 2013-2014 году на Майдане, когда заявлял, что "мусора — не люди", это была норма, а теперь он вынужден таких же протестующих разгонять", — подчеркнул эксперт.

Высокие расчеты

Создавшаяся ситуация выгодна в первую очередь президенту Украины. Поэтому Петр Порошенко сознательно не дает команду для силового разблокирования железнодорожных путей так называемыми «ветеранами АТО, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Чтобы не настроить против себя патриотический электорат, на плечах которого собирается выиграть следующие парламентские и президентские выборы. Мы уже увидели, что он выбрал четкую стратегию "ястреба", — подчеркнул Корнейчук.

"И еще один фактор. По мнению Банковой, энергоблокада, которая оставит Украину без света, должна ударить по рейтингу "Самопомощи", депутаты которой принимают активное участие в этом мероприятии. Кроме этого, если общественность возмутиться веерными отключениями электричества,то власть получит индульгенцию для силового разгона блокады", — добавил эксперт.

К большому сожалению, мы имеем дело с кулуарными играми власти, "заложниками которых становится простой народ — простые украинцы, которые останутся в холода без света и тепла", добавил Корнейчук.

Перспективы импорта электроэнергии

Если в течение месяца не будет решен вопрос с поставками угля, Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию из РФ, прогнозирует экономический эксперт Всеволод Степанюк. А импорт угля приведет к повышению действующих тарифов.

"Во-первых, рост цены будет не 2-%, а больше, если это будет австралийский или южноафриканский уголь. Во-вторых, конечно, автоматически вырастет цена на электроэнергию, будет больше 2 гривен, что очень отрицательно отразится на населении и предприятиях… Если через месяц не будет решен вопрос с углем, Украина будет вынуждена закупать электроэнергию в РФ", — подчеркнул Степанюк.

Кроме того, эксперт отметил, что веерные отключения могут "добить" украинскую промышленность и привести к сокращению металлургического производства и, как следствие, сокращение поступления валютной выручки в Украину.

"Металлургия остается одним из главных продуктов, за которые в Украину приходит валюта и поддерживает гривну на плаву. Не только уголь, но и кокс тоже используется. Некоторые коксохимы находятся на этой территории. Есть даже схема, что отсюда везут туда уголь, а оттуда назад — кокс, то есть, переработанный уголь, и без этого не могут работать металлургические предприятия. Если доменная печь останавливается, то она останавливается навсегда. Она не может быть запущена вновь. Поэтому это очень опасно, это будет добивать украинскую промышленность, уменьшать валютную выручку, но все-таки очень опасно, если вообще закончится уголь на ТЭС. Тогда в Украине вообще отключится энергосистема. Единственный выход будет — закупать электроэнергию в России", — заявил Степанюк.

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Перспективы чрезвычайного положения в энергетике — плохие и очень плохие. Ответ на вопрос, что делать, лежит на поверхности, но все старательно обходят решение по разблокированию железнодорожных путей. Почему?