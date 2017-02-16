В "Укрэнерго" сообщили, когда граждане ощутят последствия ЧП в энергетике

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Потребители электроэнергии до середины марта не ощутят последствий введения правительством чрезвычайных мер в энергетике, связанных с блокадой поставок угля из Донбасса, заявил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Сейчас на складах больших электростанций более 800 тысяч тонн (угля антрацитовой группы — Ред), еще более 100 тысяч тонн находиться на складах ТЭЦ. Восемьсот тысяч тонн в условиях чрезвычайного положения означает, что более 40 дней энергосистема Украины может проработать в стабильном режиме, без каких-то происшествий, чтобы конечные потребители могли это почувствовать на себе", — говорится в видеообращении Ковальчука на его странице в Facebook.

По его словам, компания может гарантировать, что "при текущем режиме, при тех температурах, которые сейчас есть до 15 — 20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения". Он также отметил, что потребителям электроэнергии не стоит ожидать веерных отключений. Ковальчук пообещал, что в крайнем случае будут вводиться графики почасового отключения.

При этом чиновник призвал к рациональному использованию электричества и его экономии. По словам главы "Укрэнерго", чтобы избежать дефицита мощностей в период пиковых нагрузок на энергосистему, предприятиям желательно внести коррективы в график их работы. "Если население сможет ограничить свое потребление в дневное и вечернее время также на 10%, страна без проблем пройдет этот тяжелый период без отключений", — добавил глава компании.

Читайте также: В ЕС прозрели насчет Украины и собираются прекратить поддержку страны

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Читайте также — Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса.