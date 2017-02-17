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    Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети

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    По информации компании "Энергоатом", в 17.38 энергоблок №3 Ровенской АЭС был подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.
    Ровенская АЭС
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС компания "Энергоатом".

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    Ранее в пятницу компания заявила, что сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС, параметры энергоблока были стабилизированы, угрозы безопасности нет.

    "В 17.38 энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта. Проводится постепенное плановое повышение мощности энергоблока", — говорится в сообщении.

    По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 ГВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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