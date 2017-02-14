ЧП в энергетике. Не в первый раз и не в последний

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Веерные отключения — неожиданное или плановое отключение электроэнергии промышленным потребителям и населению — были характерны в начале 1990х годов. В 2014 году термин опять вернулся в обиход: низкие запасы угля привели к массовому отключению электроэнергии в населенных пунктах.

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Через два года ситуация повторяется. Минэнерго Украины подготовило проект положения о введении ЧП в энергетике.

Не первое ЧП

В 2014 году в ответ на введение "Газпромом" режима предоплаты за газ для Украины с одновременным отключением подачи газа, за который НАК решил не платить, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил разработать законопроект о чрезвычайном положении в энергетике, который Верховная Рада Украины оперативно утвердила.

Режим чрезвычайного положения в энергетике, проистекающий от острого дефицита энергоносителей, дает возможность Нацкомиссии по регулированию в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оперативно влиять путем введения дополнительных платежей энергокомпаниям. Комиссия также в этот период имеет право корректировать тарифы на электроэнергию или изменять алгоритм распределения средств на оптовом рынке электроэнергии.

На основании этот закона Кабмин своим постановлением от 13 августа 2014 года утвердил порядок принятия временных чрезвычайных мер по преодолению последствий длительного нарушения нормальной работы рынка электроэнергии, и ежемесячно продлевал его до апреля 2015 года включительно.

До всех мер, которые разрешалось применять в условиях дефицита энергоресурсов дело не дошло. Правда, осень и начало зимы 2014 года ознаменовались веерными отключениями населенных пунктов по всей территории Украины. Угля на складах было накоплено слишком мало, а обострение боевых действий в Донбассе привело к прекращению поставок необходимых марок угля на украинские ТЭС. Правдами и неправдами уголь завозили из России — из Кузбасса и Ростова-на-Дону. Минэнерго с помпой сообщило о подписании контракта с компанией из ЮАР, чтобы по прибытию угля выяснилось, что его качество то ли не соответствует контрактным обязательствам поставщика, то ли просто завышена.

Украинцам "светила" встреча 2015 года при свечах, если бы не подписание накануне нового года контракта на импорт электроэнергии из России, которое длилось практически весь 2015 год.

Перспектива коллапса

Нынешняя ситуация отличается от положения двухлетней давности. Нет контракта на импорт электроэнергии из РФ, но допускается возможность аварийных перетоков, так как энергосистемы Украины и России работают параллельно. Но аварийные перетоки стоят, как правило, в три раза дешевле обычной цены на электричество.

Уголь из ЮАР тоже может не получиться завезти, так как в прошлый раз исполнитель по собственной инициативе отказался выполнять контракт, и найдут ли сейчас другого — неизвестно.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, уголь из шахт ЮАР законтрактован по апрель включительно.

"Не сможем мы взять у Южно-Африканской республики сейчас уголь, поскольку он законтрактован по апрель включительно, и связано это с глобальными процессами, в том числе остановкой АЭС… Поэтому ЮАР и Австралию мы вычеркиваем, остается 2 выхода – либо Россия по импорту, либо российский газ на газомазутные блоки", – сказал министр в эфире канала "112".

По его словам, запасов угля на складах на 13 февраля хватит на период от 14 до 45 суток. По его словам, уже через две недели Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей.

Кстати, можно еще поискать и привезти привезти уголь из Австралии или Новой Зеландии, но на это потребуется минимум полтора месяца, да и пропускная способность морских портов Украины в месяц ниже потребностей украинских ТЭС.

В настоящее время Энергетический штаб при правительстве Украины утвердил порядок мероприятий по подготовке к введению ЧП в электроэнергетике. В частности, Кабмину рекомендовано ввести это положение.

"Сегодня мы должны дать указание штабам чрезвычайных техногенных ситуаций в Харьковской, Запорожской, Сумской, Черкасской, Киевской областях провести заседания штабов для оценки проблем с энергоснабжением: у населения и промышленных предприятий. Посмотреть посуточный график пиковой нагрузки", - заявил вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

По итогам заседания Антикризисного энергетического штаба стало известно, что отключения электроэнергии из-за приостановления поставки антрацита из оккупированных районов Донбасса могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

К сожалению, проблему пытаются решить опосредованно, хотя для отказа от веерных отключений нужен не африканский уголь или российская электроэнергия, а наведение порядка на железнодорожных путях. Героям блокады не в телевизоре бы пиариться, а давать пояснения следствию в виду действий, прямо и отрицательно влияющих на безопасность инфраструктуры и обороноспособность государства.