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    Экономика

    Блокада Донбасса угрожает энергебезопасности и экономике Украины - G7

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (407)

    (обновлено: )46851
    Государства "Большой семерки" в своем заявлении призвали "все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли".
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Транспортная блокада Донбасса, развернутая на линии разграничения и приведшая к остановке поставок угля в Украину, угрожает экономической безопасности Украины и подрывает экономический рост, говорится в заявлении государств "Большой семерки" (G7).

    Андрей Золотарев
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    "Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", — приводит текст заявления УНИАН.

    В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на продолжительный период.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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