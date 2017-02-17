Бортник: у власти - соблазн использовать энергокризис в своих целях

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На пятой неделе блокады Донбасса ситуацию с прекращением поставок угля с неподконтрольных территорий прокомментировал президент. Петр Порошенко считает, что Украина не должна отказываться от антрацита, который добывается на неподконтрольных территориях.

"Будем принимать дополнительные решения о диверсификации источников поставок энергетического угля, не забывая о том, что и тот уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш, украинский, и должен занимать свою долю в энергетическом балансе", — сказал Порошенко.

Президент уверен, что Украине удастся найти пути разблокирования поставок.

Почему так долго молчал президент и как будет далее развиваться ситуация, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(публикуется на языке оригинала)

Чому так довго не було реакції президента?

— З одного боку, це дійсно обґрунтування, інформаційні обґрунтування цих певних заходів. Тим паче, що ці обмежувальні заходи можуть бути дуже жорсткі. Можуть відключатися великі підприємства, можуть відключатися цілі регіони. І тому це підтвердження і обґрунтування необхідності цих заходів.

З іншого боку, я думаю, що президент нарешті сформував свою позицію, а її було непросто формувати, тому що сказати, що я проти блокади так зовсім прямо і ще щось зробити проти блокади – це означає бути незрозумілим в середовищі патріотично, радикально налаштованих українців.

Сказати, що я за це — означає виступити якимось певним дезінтегратором і, можливо, порушником мінських угод чи перемир'я на Сході. Тому цю позицію довго формулювали. Швидше за все, це означає, що сьогодні президент вже вирішив, що цю позицію варто озвучувати, тому що затягування з інформуванням суспільства також коштувало йому соціальної довіри.

Вам не здається, що ця реакція занадто м'яка?

— Насправді президент, так само і СБУ, інші органи державної влади – це не ООН. Вони не мають висловлювати тисячне попередження, застереження, турбування тощо. Вони мають виконувати функцію держави.

Якщо хтось порушує закон, їх завдання – це якнайшвидша ліквідація цього порушення. А президент в нас верховний головнокомандувач. Петро Олексійович очолює силовий блок держави. Тому його слова з боку більше сьогодні схожі на виправдовування, ніж на реальне виконання функцій голови держави.

Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

Якщо люди порушують закон, блокуючи залізницю, вони мають бути покарані. Якщо вони не порушують закон, значить, має бути заявлено про те, що те, що вони роблять – це легально, з дозволу влади. А так, поки що, дійсно, нібито президент бореться на словах, а насправді анархія і махновщина – кожен робить що собі завгодно, не зважаючи на закони.

Чи таким чином не підштовхують нас до того, аби змусити українську владу повернутися до якихось контрактів з РФ?

— Саме так. Насправді, ми вже в 2015-му році купували безпосередньо в Росії і вугілля, і газ. І ситуація рухається по схожому сценарію, що ми можемо до цього повернутися, дійсно. Але я думаю, що це вже в останню чергу.

Все ж таки я вбачаю тут іншу конспірологічну теорію. Я не виключаю, що сьогоднішня ситуація з блокуванням пов’язана саме з переділом активів групи ДТЕК і групи СКМ. Крім того, введення надзвичайних цих обмежувальних заходів в енергетиці – це ж теж ручний режим управління енергетикою, при якому тому дам, тому не дам. Свої підприємства можуть працювати, а чужі чи ворожі будуть не працювати, тому що не будуть мати електроенергії.

Це стосується і регіонів. В своїх регіонах буде світло. А в опозиційних регіонах може світла не бути. Таким чином можна приборкати опозиційні регіональні влади, тому дуже велика сьогодні спокуса на Банковій і на Грушевського полягає в тому, щоби використати цю кризу з метою фінального переділу українських активів і українських впливів.

Яке відношення до цього має фракція "Самопоміч"?

— Пряме відношення. Тому що сьогодні "Самопоміч" і її лідера топлять в сміттєвому скандалі на Львівщині. Одна з версій полягає в тому, що, можливо, це така "отвєтка", відповідь "Самопомочі" на намагання втопити їх рейтинги в сміттєвому скандалі і на не вирішення сміттєвого питання.

Читайте также: ЧП в энергетике и реакция на него в соцсетях

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.