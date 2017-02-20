Пиар на блокаде или блокада на пиаре? Рада разделилась

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что все без исключения представители нынешнего истеблишмента стояли на Майдана, по прошествии трех лет у них не осталось ничего общего. В числе вопросов, по которым у политиков имеются огромные разногласия, значится и тема блокады на Донбассе. Сможет ли власть решить наболевшую проблему, если даже в стенах Верховной Рады нет единого мнения по выходу из сложившейся ситуации.

Прекратите беззаконие!

Согласительный совет ВР в понедельник, во время которого депутаты обсуждали самые актуальные темы последнего времени, в очередной раз оставил больше вопросов, чем ответов. Обсуждение блокады на Донбассе и способов выходов из непростой ситуации снова показало, насколько в парламенте по разному относятся к одной и той же проблеме.

Так, в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко" четко и ясно дали понять, что являются чуть ли не главными противниками блокирования с непризнанными республиками. Интересно, что в качестве аргументов глава фракции БПП Игорь Грынив почему-то вспомнил о Майдане, чьи методы были как раз далеки от идеалов законности.

"Три года назад украинцы вышли на улицу за право на европейский выбор, право на свободу и демократию. Но демократия – это сила закона, а не закон силы, — напомнил нардеп. — Депутатский мандат дает право на принятие законов, а не на безнаказанное хулиганство и избиение полиции или блокирование железной дороги. Мы призываем прекратить противозаконное блокирование железнодорожного сообщения. Народ наделил вас полномочиями, чтобы вы имели возможности и механизмы влияния законным способом решать вопросы государственного масштаба. А не преступным методом создавать кризис внутри Украины".

Хаос и беспорядки

Негодовал в адрес тех, кто "дестабилизирует ситуацию в стране", и глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, который прошелся и по тем, кто посмел выйти на защиту блокады под Администрацию президента. По традиции не обошлось без намека на то, что все было организовано вездесущей "рукой Кремля".

"По нашей информации, беспорядки должны были перерасти в жестокие схватки, посеяв хаос и беспорядки, — прочитал по бумажке соратник Арсения Яценюка. — У "Народного фронта" есть справедливый вопрос: "Сколько в зале ВР еще Надежд Савченко - людей, которые мечтают разорвать страну, отдать территории, договориться с агрессором ценой государства и его исторического шанса на независимость".

УНИАН Заседание Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады в Киеве, 20 февраля, 2017

Оппозиция с властью?

Довольно неоднозначную позицию занял лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Учитывая, что главного "радикала" все чаще связывают с Банковой, его размытое заявление оказалось как нельзя кстати.

"Когда звучат призывы разогнать участников блокады, предпринять силовые меры – мы категорически против этого. Потому что внутренний раздор и противостояние только на руку врагу, — сказал Ляшко. - Вместе с тем, мы считаем, что нужно провести закрытое заседание парламента, где обсудить реальную ситуацию в энергетике: есть ли альтернатива донецкому углю".

Общую позицию по части блокирования Донбасса заняли и еще одни оппозиционеры, которые не брезгуют эпизодической дружбой с властью. Так, лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко практически точь в точь повторил то, что на прошлой неделе озвучил президент Петр Порошенко.

"В результате блокады торговли с неконтролируемыми территориями Украину ждет новый кризис — энергетический коллапс. Мы всегда говорили о том, что эти люди и территории должны быть возвращены в состав Украины. Но блокада не способствует тому, чтобы это произошло", — отметил оппозиционер.

Бизнес на крови

Что до оставшихся фракций парламента, то их лидеры, прекрасно понимая, что блокада — как раз та тема, на которой можно неплохо поднять рейтинг, пошли строго вразрез с коалиционерами. Например, Юлия Тимошенко, говоря о событиях на Донбассе, не стеснялась крепких выражений.

"Фракция "Батькивщина" поддерживают блокирование грязной торговли на крови", — подчеркнула Тимошенко, по словам которой, украинская власть полным ходом ведет совместный бизнес с оккупантами.

Солидарны с такой точкой зрения были и во фракции "Самопомич", депутаты которой, в принципе, и начали блокаду. Так, глава фракции Олег Березюк призвал власти не быть "пособниками колонизатора", прикрываясь смертями погибших.

"Мы обязаны в парламенте показать, что не торгуем с оккупантами — не распродаем компании, что мы не продаем тротил, а принимаем в парламенте закон об оккупированным территориях и защищаем международными конвенциями людей, которые находятся на оккупированных территориях", — заявил Березюк.