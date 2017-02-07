Марунич: проверка качества газа — дорогая и сложная процедура

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киевляне начали жаловаться на качество газа, подаваемого в квартиры. Например, говорят, что увеличилось время на приготовление пищи. Кроме того, увеличились объемы его потребления, из-за чего выросла оплата за коммунальные услуги.

При этом недавно стало известно, что власть Киева разработала восемь программ, позволяющих сэкономить на отоплении, горячей и холодной воде.

Кто и как проверяет качество газа, которым пользуются киевляне, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как вы прокомментируете заявления киевлян касательно качества газа в квартирах?

— Не в первый раз такого рода вопросы возникают, особенно зимой. Летом, как правило, чай закипает ровно столько, сколько люди ожидают. Поэтому я бы посоветовал в такой элементарной бытовой ситуации начать с себя, со своего домохозяйства. Первое, что нужно сделать – это понимать четко, что газ нормально будет греть только при притоке свежего воздуха, кислорода. То есть вы, сидя в закрытой кухне, никогда не получите нормального возгорания газа. Если есть какие-то вопросы к работе газовых приборов, вы считаете, что они работают некорректно, нужно вызвать специалиста газовой службы. В городе Киеве – это "Киевгаз", который отрегулирует вам горелки, потому что очень часто бывает так, что горелки работают некорректно, этим бытовым приборам по 15- 20 лет уже, они и засорены и т.д. Еще бывает под Киевом, например, построили село, а там много новых домов, коттеджей, где поставили мощные приборы, использующие природный газ. А поскольку сети все были построены, как правило, в советское время, то просто начинается больший разбор газа.

Можно ли как-то разводить газ, ухудшая его качество?

— В теории все возможно, но главное, чтобы туда не попал воздух. Воздушная смесь взрывается. Мы уже видели на примере города Днепропетровска — была трагедия, люди погибли в 2007 году. В теории его можно разводить, например, азотом, но в наших реалиях разведение экономически бесперспективно и нецелесообразно, потому что, например, установить азотную установку и добывать азот из воздуха, разводить им природный газ, будет абсурдно: цена азота будет близка к ценности метана, о такого рода прецедентах я не слышал вообще. В Западной Европе есть отдельные государства, где местными ГОСТами нормируется качество азота, оно бывает разным. Добавлять туда пропан и бутан? Так это вообще крайне дорогое удовольствие. Желтые язычки у кого появляются в голубом этом пламени — это пропан-бутан. Наоборот, больше тепла они выделяют при горении. У них больше теплота сгорания, чем у метана, которого должно быть не менее 93%, если я не ошибаюсь, в твердом газе по нашим нормам сейчас.

Куда можно обратиться, чтобы проверили качество газа?

— "Укрметпотребстандарт", металлургическая служба может провести анализ при участии специалистов газовой службы. Самостоятельно нельзя ни в коем случае. Это вмешательство в работу газовых систем, это наказуемое деяние уголовно. Экспертиза стоит шесть-семь тысяч гривен. То есть можно в теории, если вы недовольны, вы считаете, что у вас проблемы, компонентный состав или калорийность проверить. Заказывайте экспертизу, подключаете представителей "Киевгаза", они должны присутствовать при такого рода отборе, делаете анализ и, если вас это все не удовлетворяет, идете в "Киевгаз", получаете акт приема-передачи этого газа, идете в суд. Но я, честно говоря, о такого рода судах не слышал. Скорее всего, этот газ соответствует нормам, никаких итогов этот суд не будет иметь.

Калорийность проверяют каким-то образом?

— На сайте компании "Укртрансгаз" они эту информацию обновляют, насколько я помню, карта по областям, потому что эта калорийность отличается в зависимости от того, какой ресурс потребляется. Газ украинской добычи несколько высшей калорийности, чем газ, например, импортируемый. Хотя сейчас все равно это российский газ, который через Словакию заходит в Украину. Поэтому в отдельных регионах, где добывают газ, как правило, эта калорийность выше. Это Харьковская область, Ивано-Франковская. Но в целом она не должна быть ниже, чем 7600 килокалорий на тысячу кубических метров. Это определено ГОСТом. "Киевгаз" при приеме проводит такую проверку. Другое дело, что, наверное, обеспечить повальный контроль калорийности – недешевое удовольствие. Облгазы, я думаю, в значительной степени принимают газ в систему "Укртрансгаза".

А как быть с электроплитами, ведь жалобы на увеличение времени для приготовления пищи поступают и от таких потребителей?

— Это вообще какая-то фантастика, потому что электричества у нас пока хватает. Если депутаты отдельные сейчас заблокируют подвоз антрацита, то не исключено, что будем иметь проблемы с электричеством. Но это будут веерные отключения. То есть электроплиты не могут работать хуже. Они либо будут работать, либо не будут работать в принципе. У меня тоже дома электроплита, у меня таких вопросов не возникало. Может быть, когда падает напряжение в сети. Не единичны случаи, когда в часы пик в старых районах Киева можно и 185 вольт увидеть. Тогда, возможно, и будут проблемы с электронагревательными приборами. Но в новых кварталах, где работают электроплиты, я о такого рода проблемах не слышал.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире "ГС" заявил, что в отношении жилищно-коммунальных услуг Украина идет в Европу только в отношении цены, а вопрос качества не подтягивает