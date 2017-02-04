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    Общество

    В Крыму появится газета на украинском языке

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    Глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан сообщил, что газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму.
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    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. В Крыму будет издаваться первая газета на украинском языке. Об этом сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

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    "Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", — сказал Смирнов.

    По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".

    "В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — подчеркнул собеседник агентства.

    Как сообщалось ранее, Смирнов сообщил, что украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия из-за того, что перестал быть интересен киевским властям.

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