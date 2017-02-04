В Крыму появится газета на украинском языке

КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. В Крыму будет издаваться первая газета на украинском языке. Об этом сообщил РИА Новости глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

"Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму. Название газеты находится пока в рабочем проекте", — сказал Смирнов.

По его словам, газета будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с "Украинской общиной Крыма".

"В течение месяца мы планируем выпустить первый номер газеты", — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Смирнов сообщил, что украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия из-за того, что перестал быть интересен киевским властям.