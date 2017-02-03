наверх
03.02.201720:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия

    (обновлено: )9020
    В Украинском культурном центре сообщили, что из-за отсутствия финансирования со стороны Украины объединение может прекратить свое существование уже в марте.
    Украинский культурный центр в Крыму
    Леонид Кузьмин, facebook

    КИЕВ, 3 фев – РИА Новости Украина. Украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия из-за того, что перестал быть интересен киевским властям, сообщил глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

    Собрание сочинений русских классиков
    Из открытых источников
    Молчание ягнят. О запрете книг из РФ в Украине

    Ранее основатель центра Леонид Кузьмин на своей странице в Facebook опубликовал интервью, в котором признался, что из-за отсутствия финансирования со стороны Киева объединение может прекратить свое существование уже в марте.

    "Те структуры, которые изначально создавались для дискредитации крымской власти и имиджа Крыма, обречены на провал, и неудивительно, что они потом перестают быть интересными и для своих хозяев, которые находятся за границей", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его словам, основатели центра не обращались к власти со своими проблемами.

    "Если они обратятся, мы готовы рассмотреть их вопросы. Если у них есть желание приносить пользу республике, мы готовы рассмотреть варианты им помочь", — сказал Смирнов.

    В то же время, по его словам, в республике создана и развивается Украинская община Крыма, которая призвана укрепить и развивать духовные и культурные связи между Крымом и Украиной. Руководит общиной Олег Усик.

    "Украинская община Крыма позволяет наладить отношения с украинскими общественными организациями с целью сохранения традиций, культуры, языка и национальной идентичности украинцев в Крыму", — отметил Смирнов.

    Ранее сообщалось, что Львовский областной совет поручил вернуть в коммунальную собственность здание во Львове, в котором находится Русский культурный центр, и после ремонта передать в аренду общественным организациям, связанным с АТО в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ