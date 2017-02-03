Дуда: РФ должна вернуть Польше обломки самолета Ту-154М, а Украине - Крым

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ должна не только вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М, который 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском, но также вернуть Крым Украине, чтобы можно было говорить о добрососедских и партнерских отношениях с Россией.

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Об этом президент Польши заявил в эфире телеканала TVP1, сообщает Польское радио.

"Это очевидное и явное нарушение международного права. В связи с тем, что я сказал, мы ожидаем соблюдения международного права, которое является гарантией мира", – подчеркнул он.

По его словам, Польша поддерживает все шаги, способствующие завершению войны в Украине, и решительно выступает против "каких-либо провокаций".

Президент отметил, что Польша является таким же членом НАТО, как и другие государства Альянса.

"Хотим иметь настоящие гарантии безопасности, а не только на бумаге, согласно статье 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне). Настоящей гарантией безопасности является присутствие сил Североатлантического альянса в нашей стране и к этому мы стремились, принимая постановления предыдущего саммита НАТО. Этой цели удалось достичь", – отметил президент Польши.

Напомним, самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. МАК в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.