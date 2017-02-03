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    Экономика

    "Нафтогаз": население в 2016 г увеличило потребление газа на 5%

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    Теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2016 г сократили потребление газа на 3% - до 5,7 млрд куб. м. и увеличили его на 33%, до 1,6 млрд куб. м, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Население в 2016 году увеличило потребление природного газа, по сравнению с 2015 годом, на 5% — до 11,9 млрд куб. м, в то время как промышленность сократила на 12% — до 9,9 млрд куб. м, сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины".

    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
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    Отмечается, что теплокоммунэнерго при производстве тепловой энергии для нужд населения в 2016 году сократили потребление газа на 3% — до 5,7 млрд куб. м. При этом, увеличили его на 33%, до 1,6 млрд куб. м, при производстве тепловой энергии для бюджетных учреждений и промышленности.

    Технологические затраты на добычу, транспортировку и распределение газа в 2016 году увеличились на 9% — до 3,6 млрд куб. м. "Увеличение использования газа этой категории потребителей связано прежде всего с ростом объемов транзита российского газа", — сообщили в "Нафтогазе".

    Ранее НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 года.

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