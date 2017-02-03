Степанюк: Украине не хватит газа до конца зимы

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украине может не хватит запасов газа на отопительный сезон, если холодная погода продержится весь февраль, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференции на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

Во второй декаде февраля прогнозируется понижение температуры до минус 10-20 градусов по Цельсию. В 2014-2015 году годах зимы в Украине были значительно теплее.

"Я думаю, что все равно правительство купит (российский газ). Судя по погоде, по тому как быстро уменьшаются запасы в газохранилищах, газа нам до конца зимы не хватит даже на отопление, если будет еще месяц таких холодов как сейчас", – заявил Степанюк.

По его словам, "Нафтогаз" мог бы закупить в Европе больше газа по более низкой цене летом, чтобы не повышать сейчас его стоимость для промышленных потребителей.

"От цены на газ зависит все. Правительство обосновывает повышение цен на газ тем, что зимой на спотовых рынках Европы газ дорожает. Это правда, он действительно дорожает. Но у нас есть контракт с "Газпромом", который не привязан к сезонному фактору, там и так цены были на 20-30 долларов меньше, а сейчас будут еще ниже по сравнению с европейскими. Но по политическим причинам, правительство отказывается покупать российский газ", – подчеркнул эксперт.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 года. По сравнению с ценами в январе, в феврале 2017 цены увеличены на 21-22%.

Читайте также: Землянский о росте цен на газ в Европе и рентабельности "Укргаздобычи"

На начало февраля запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее 10 миллиардов кубометров. По данным "Укртрансгаза", объемы газа в подземных хранилищах Украины на 30 января составили 9,976 миллиарда кубометров.

Представители "Нафтогаза" утверждают, что уровень запаса газа в ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ.