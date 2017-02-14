Марунич: катастрофа в энергетике и сценарии выхода из нее

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил в эфире ICTV, что Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России, даже в случае острой необходимости.

О том, что ожидает Украину, если поставки угля антрацитовой группы прекратятся, а Российская Федерация откажет Украине в поставках электроэнергии, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"На Беларусь рассчитывать не нужно, поскольку в ее энергосистеме существует дефицит электроэнергии, который покрывается за счет поставок из Российской Федерации. Если же Россия откажет нам в поставках электроэнергии, в Украине неизбежны масштабные веерные отключения, которые призваны не допустить блэкаута – развала объединенной энергосистемы", — сказал Марунич в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт обратил внимание, что по заявлению министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в мае прошлого года, когда останавливались блоки украинских АЭС и был дефицит антрацита, Украина обратилась за помощью к Российской Федерации, и ей было отказано.

"Если это действительно так, — это очень тревожный сигнал по многим факторам. Во-первых, для русских это очень выгодная ситуация – импортированная из РФ электроэнергия значительно дороже произведенной в Украине. В России профицит электроэнергии, и для них импортировать электроэнергию экономически выгодно", - считает Марунич.

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По его словам, если РФ откажет Украине в поставках электроэнергии, это неизбежно повлечет негативные последствия для экономики.

"В предыдущие периоды, когда выли веерные отключения, их влияние на ВВП оценивалось в среднесрочной перспективе в 1,5%. Это может угробить хоть-какие-то зачатки стабилизации на дне, которые сейчас испытывает украинская экономика", — подчеркнул Марунич.

Как отметил эксперт, в первую очередь в электроэнергии будут ограничивать промышленные предприятия по спискам и графикам, которые уже должны быть утверждены и согласованы между центральными и местными органами власти и доведены до диспетчерских служб на местах.

"Затем будут отключать население, и в последнюю очередь станут ограничивать объекты критической инфраструктуры – водоканалы, предприятия, которые могут взорваться. Например, почивший Одесский припортовый завод относится к таким объектам, поскольку в случае каких-либо форс-мажоров выбрасывается аммиак, смешивается с воздухом, и это облако движется в сторону города Южный, где через полчаса тысяч 5-10 тех, кто не успел убежать, отправляются в загробную жизнь", — пояснил Марунич.

По словам эксперта масштабные веерные отключения ожидают практически всю Украину.

"Единственный, кто не будет испытать трудностей – это Бурштынский энергоостров, который работает синхронно с Европой. Для части Ивано-Франковской и Львовской областей – риски веерных отключений минимальны, для всей остальной части страны, особенно Центральной и Восточной Украины – риски максимальны", — сказал Маринич.

Он также обратил внимание на опасность дефицита электроэнергии для блоков украинских АЭС.

"Любая атомная электростанция не может, и не будет работать без источника электроэнергии извне, поэтому не исключено, что придется во временном режиме останавливать атомные блоки. Угроза поставок электроэнергии на станции может создать серьезные аварийные ситуации, поэтому, их нужно будет вовремя отключить. Но надеюсь, что мы до этого не дойдем", — подчеркнул Марунич.

Эксперт прогнозирует, что, скорее всего, веерные отключения не коснуться Киева.

"Киевляне будут сидеть и наблюдать за тьмой из освещенных окон. Главное, чтобы тепло было до конца зимы. Хотя дефицит электроэнергии может повлиять на подкачку теплоносителя в многоквартирные дома, но пока на ТЭЦ будет газ, а газ по трубе идет, риски минимальны", — подытожил Марунич.