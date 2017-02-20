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    Андрей Блинов: разберемся, где "раскулачивание" Ахметова, а где блокада

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (457)

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    Активы олигарха Рината Ахметова вряд ли пострадают от блокады, скорее всего, его фигура избрана для показательной борьбы с олигархами в ответ на запросы общества, считает экономический эксперт Андрей Блинов.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий недавно заявил, что на ряде предприятий, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь" может быть введена временная администрация.

    По его словам, позже 31 марта 2017 года предприятия, которые уже работают в республике, не смогут узаконить свою деятельность. Плотницкий подчеркнул, что "республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против ЛНР".

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    Ранее глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призывал Рината Ахметова задуматься и обратить внимание на беседы, которые с ним ранее проводились, о том, что политика должна идти отдельно от бизнеса.

    Эти заявления могут и не нести реальную угрозу для активов олигарха, а больше являются элементом политической игры, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

    "Ни один актив Ахметова, кроме блокадных вопросов, пока серьезно не был перекрыт. Но такие попытки предпринимаются: кто-то уже проявился, кто- пока остается "за кадром". Сложно сказать, несут ли реальную угрозу заявления о национализации активов Ахметова на неконтролируемой территории. Можно допускать, что они будут формально национализированы, но контроль за ними и дальше будут осуществлять менеджеры Ахметова…

    Можно говорить о том, что нынешняя блокада и другие события обострили вопрос, связанный с олигархией. Если раньше много говорилось о Коломойском в свете национализации "Привата", то теперь встал вопрос ДТЭК. Я не исключаю, что и к Пинчуку снова вернутся. Это достаточно популярная тема для повышения политического рейтинга: если вы спросите людей, что нужно сделать с олигархами, то большинство выскажутся за "раскулачивание", — пояснил Блинов.

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    Эксперт напомнил о развернутом пиар-компании экономического роста от представителей исполнительной власти.

    "Остановка Алческого меткомбината, затоваривание углем железнодорожных путей в ЛДНР ведет к тому, что украинские предприятия испытывают достаточно серьезные проблемы с выполнением своих плановых заданий по сбыту металлопродукции. Даже Нацбанк признает, что есть риск усложнения нынешней экономической ситуации. Власти блокада невыгодна еще с той точки зрения, что февраль принесет плохую статистику, а это — лишний аргумент в политической борьбе. Все сегодня, учитывая третью годовщину Майдана, задаются вопросом а что "здобулы" (приобрели — Авт.). Для власти крайне важно показать отдачу от реформ, хотя само слово реформы уже стараются не употреблять… Сейчас определенное стечение факторов ведет к поиску виновных, но называть виновными представителей предыдущего режима или Путина, или всю Россию становится сложно. Попытки сказать, что во всем виноват Трамп выглядят тоже нелепо", — добавил аналитик.

    "Поэтому, сейчас один из "столпов", с которым выгодно бороться, — это Ахметов, и блокада становится очень выгодным предприятием. Во-первых, это показная борьба с "оккупантами" и коллаборационистами, во вторых — борьба с коррупцией во власти. Кроме того, людям начинают обещать, что наведение порядка позволит снизить тарифы, повысить пенсии и т.д. Заодно будет нанесет удар по олигарху, который якобы мечтает отдать Украину России. И это находит поддержку в глазах граждан как экономически подкованных, так и не подкованных", — подчеркнул Блинов.

    По мнению эксперта, у Порошенко нет цели разрушить бизнес Ахметова.

    "В настоящее время до сих пор не решен вопрос по залоговым активам "ПриватБанка". У меня складывается впечатление, что дискуссия об том, что теперь принадлежит государству, а что — нет, активизируется в самый неподходящий момент. Есть еще Пинчук, есть десятки олигархов, связанные с агропромом… Есть бизнесмены, жестко ориентированные на лидера рейтингов, Юлию Тимошенко. Ясно, что каждый из олигархов считает должным разложить "яйца" в разные политические корзины, в том числе и в пользу Тимошенко. Поэтому, я бы не говорил, что цель Порошенко — разрушить Ахметова", — сказал экономист.

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    "Торговля с неконтролируемыми территориями способствует не только Ахметову и его доходам, но и стабильности нынешнего политического режима. Поэтому, я не думаю, что здесь такая простая, линейная ситуация. Это — классическая украинская многоходовка, которая будет иметь последствия не только для СКМ или "Метинвеста" или ДТЭК (активы Ахметова — Ред.), но и для всей экономики. Экономически блокада имеет под собой большой интерес, но ключевой — политический. Это понимание, что позиции власти достаточно слабые, аргументов немного, и один из них — начавшийся экономический рост… Понятно, что Ахметов очень влиятелен, и у него есть масса инструментов выхода из этой ситуации", — подчеркнул Блинов.

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