Андрей Блинов: разберемся, где "раскулачивание" Ахметова, а где блокада

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий недавно заявил, что на ряде предприятий, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь" может быть введена временная администрация.

По его словам, позже 31 марта 2017 года предприятия, которые уже работают в республике, не смогут узаконить свою деятельность. Плотницкий подчеркнул, что "республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против ЛНР".

Ранее глава региональной военно-гражданской администрации Павел Жебривский призывал Рината Ахметова задуматься и обратить внимание на беседы, которые с ним ранее проводились, о том, что политика должна идти отдельно от бизнеса.

Эти заявления могут и не нести реальную угрозу для активов олигарха, а больше являются элементом политической игры, считает финансовый эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Ни один актив Ахметова, кроме блокадных вопросов, пока серьезно не был перекрыт. Но такие попытки предпринимаются: кто-то уже проявился, кто- пока остается "за кадром". Сложно сказать, несут ли реальную угрозу заявления о национализации активов Ахметова на неконтролируемой территории. Можно допускать, что они будут формально национализированы, но контроль за ними и дальше будут осуществлять менеджеры Ахметова…

Можно говорить о том, что нынешняя блокада и другие события обострили вопрос, связанный с олигархией. Если раньше много говорилось о Коломойском в свете национализации "Привата", то теперь встал вопрос ДТЭК. Я не исключаю, что и к Пинчуку снова вернутся. Это достаточно популярная тема для повышения политического рейтинга: если вы спросите людей, что нужно сделать с олигархами, то большинство выскажутся за "раскулачивание", — пояснил Блинов.

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Эксперт напомнил о развернутом пиар-компании экономического роста от представителей исполнительной власти.

"Остановка Алческого меткомбината, затоваривание углем железнодорожных путей в ЛДНР ведет к тому, что украинские предприятия испытывают достаточно серьезные проблемы с выполнением своих плановых заданий по сбыту металлопродукции. Даже Нацбанк признает, что есть риск усложнения нынешней экономической ситуации. Власти блокада невыгодна еще с той точки зрения, что февраль принесет плохую статистику, а это — лишний аргумент в политической борьбе. Все сегодня, учитывая третью годовщину Майдана, задаются вопросом а что "здобулы" (приобрели — Авт.). Для власти крайне важно показать отдачу от реформ, хотя само слово реформы уже стараются не употреблять… Сейчас определенное стечение факторов ведет к поиску виновных, но называть виновными представителей предыдущего режима или Путина, или всю Россию становится сложно. Попытки сказать, что во всем виноват Трамп выглядят тоже нелепо", — добавил аналитик.

"Поэтому, сейчас один из "столпов", с которым выгодно бороться, — это Ахметов, и блокада становится очень выгодным предприятием. Во-первых, это показная борьба с "оккупантами" и коллаборационистами, во вторых — борьба с коррупцией во власти. Кроме того, людям начинают обещать, что наведение порядка позволит снизить тарифы, повысить пенсии и т.д. Заодно будет нанесет удар по олигарху, который якобы мечтает отдать Украину России. И это находит поддержку в глазах граждан как экономически подкованных, так и не подкованных", — подчеркнул Блинов.

По мнению эксперта, у Порошенко нет цели разрушить бизнес Ахметова.

"В настоящее время до сих пор не решен вопрос по залоговым активам "ПриватБанка". У меня складывается впечатление, что дискуссия об том, что теперь принадлежит государству, а что — нет, активизируется в самый неподходящий момент. Есть еще Пинчук, есть десятки олигархов, связанные с агропромом… Есть бизнесмены, жестко ориентированные на лидера рейтингов, Юлию Тимошенко. Ясно, что каждый из олигархов считает должным разложить "яйца" в разные политические корзины, в том числе и в пользу Тимошенко. Поэтому, я бы не говорил, что цель Порошенко — разрушить Ахметова", — сказал экономист.

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"Торговля с неконтролируемыми территориями способствует не только Ахметову и его доходам, но и стабильности нынешнего политического режима. Поэтому, я не думаю, что здесь такая простая, линейная ситуация. Это — классическая украинская многоходовка, которая будет иметь последствия не только для СКМ или "Метинвеста" или ДТЭК (активы Ахметова — Ред.), но и для всей экономики. Экономически блокада имеет под собой большой интерес, но ключевой — политический. Это понимание, что позиции власти достаточно слабые, аргументов немного, и один из них — начавшийся экономический рост… Понятно, что Ахметов очень влиятелен, и у него есть масса инструментов выхода из этой ситуации", — подчеркнул Блинов.