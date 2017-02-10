Плотницкий: ЛНР может национализировать ряд предприятий Ахметова

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову, которых может коснуться национализация.

Парламент ЛНР в пятницу рассмотрел и принял в первом чтении проект о внесении изменений в закон "О налоговой системе". Согласно данному законопроекту, все предприятия, работающие на территории республики, но не зарегистрированные в ЛНР, будут национализированы.

"Нормы настоящего проекта закона распространяются только на тех юридических лиц – нерезидентов, физических лиц – предпринимателей–нерезидентов, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории республики. А именно он касается публичного акционерного общества "Алчевский металлургический комбинат", включая ПАО "Алчевсккокс", ООО ДТЭК "Свердловантрацит", ООО ДТЭК "Ровенькиантрацит", ПАО "Краснодонуголь", ЧАО "Аквасервис", ЧАО "Экоэнергия", Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский", — говорится в комментарии Плотницкого на его официальном сайте.

"Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории нерезидентов (юридических лиц, физических лиц – предпринимателей), которые, не признавая республику, осуществляя хозяйственную деятельность на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину", — заявил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что ранее в ЛНР неоднократно заявляли, что не будут мириться с подобной ситуацией. По его словам, позже 31 марта 2017 года предприятия, которые уже работают в республике, не смогут узаконить свою деятельность. Плотницкий подчеркнул, что "республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против ЛНР".

Глава ЛНР считает, что депутаты парламента "сделали первый шаг к разрешению сложной и нужной задачи". "Они защищают собственный народ от несправедливого отношения и обворовывания", — заявил Плотницкий.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.