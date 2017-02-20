Гройсман пригласил участников блокады в Донбассе за стол переговоров

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает всем, кто причастен к блокаде Донбасса, собраться и найти общее решение проблемы.

"Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем, – к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

"Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой "угольной блокадой". Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками или рекомендациями, сформулированными в этом заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией – нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере", — отметил премьер.

По мнению Гройсмана, все государственные институты и политические силы, которые имеют отношение к этому конфликту, должны "взять на себя ответственность за реализацию конкретного плана действий как в законодательной, так и в исполнительной плоскости".

По словам главы Кабмина, со своей стороны правительство прилагает все усилия, чтобы минимизировать последствия кризисной ситуации.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.