Блокада Донбасса грозит целостности Украины - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Пока мировые лидеры просят прекратить блокаду, организаторы планируют ее расширение.

Сейчас железнодорожное сообщение перекрыто между контролируемыми Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а в дальнейшем участники блокады хотят перекрыть также сообщение с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Семен Семенченко.

Ситуацию с блокадой Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический эксперт Павел Карназыцкий.

Как вы оцениваете заявление Семенченко о возможном блокировании железнодорожного сообщения с РФ?

— Я бы его заявление охарактеризовал как безответственный популизм и угрозу национальной безопасности, потому что кто-кто, а народный депутат должен понимать, что он наносит вред стране. У нас в стране действуют законы, Конституция. Если Семенченко так и дальше себя будет вести по принципу "все можно", то он просто уничтожит Украину как государство своими акциями.

А как вы прокомментируете заявление Порошенко, что найдутся методы решить эту ситуацию?

— Я думаю, что Порошенко предупредил о том, что существует законное право власти решить вопрос с привлечением к ответственности безответственных народных депутатов. Единственное, что хотелось бы, чтобы с участниками блокады все-таки поговорили и объяснили им, на чью мельницу они воду льют и чего может стоить популизм того же Семенченко для Украины. Потому что, так понимаю, все-таки там используются патриоты.

Их просто используют?

— Да, их, скорее всего, используют вслепую, потому что я не могу поверить, что патриот Украины выступает за то, чтобы семьи были без тепла, света, чтобы сегодня люди, которые всю жизнь прожили в стране, не могли иметь рабочие места. Отдельный аспект блокады Донбасса — это еще наша металлургия. Если сегодня блокада продолжится, то в очень скором времени мы получим 300 тысяч безработных, а их семьи кто готов взять на содержание? Семенченко? Не думаю.

Как пролонгация блокады может повлиять на ход переговоров по Донбассу на международном уровне?

— Сегодня уже идет оценка нашей власти, насколько она готова справиться с вызовами, контролирует ли сегодня президент, Совет национальной безопасности ситуацию, кто у нас в стране главный. Я, насколько помню, что Семенченко или, например, Львовский областной совет мы не выбирали управлять страной. На сегодняшний день не понятно, по чьему заданию они работают на утилизацию страны. Нужно вообще разобраться со всеми депутатами разных уровней об ответственности за принятие решений не своей компетенции. Очень нужен стране закон. Потому что мы сегодня в погоне за популизмом дошли до такого абсурда, что скоро, наверное, будет собрание указывать, как воевать. И вот с этим абсурдом государственная власть должна покончить — или она просто будет восприниматься как не власть, а просто как хорошие ребята, которые мило ручку целуют, просят чего-то. Власть никто не будет воспринимать всерьез, если она не справится с этим вызовом.

Активисты называют этот процесс демократическим.

— Демократия — это выбор народа, который строится на соблюдении конституционных гражданских прав. Когда кто-то идет и делает то, что ему хочется, это называется немножко по-другому. Это имеет от психического расстройства оценку до уголовного преступления, поэтому я бы сегодня советовал президенту предложить законопроект об ответственности чиновников и депутатов за нанесение ущерба государству. С этим сегодня нужно бороться, иначе мы завтра потеряем государство как таковое. Надеюсь, что у президента услышат предложения о том, что государство сегодня нужно защищать.

Пресс-служба дипломатического ведомства США сообщила, что в Америке от нашей страны ждут выполнения энергетических реформ. О каких именно реформах идет речь?

— Европа и международное сообщество в начале ХІХ века прошли период политического шантажа и экстремизма, и для них сегодня непонятно вообще поведение украинского политикума. Они хотят видеть от нас какой-то четкой политической консенсуальной игры. Они просто даже не знают, с кем в Украине можно сегодня о чем-то общаться, когда ни одна политическая сила не готова брать на себя ответственность за какие-то события, за какие-то решения. Сегодня у президента есть выбор. Он должен прийти и сказать, что, ребята, или вы собираете парламентскую коалицию и несете ответственность за ситуацию в стране, или вы просто идете домой.

Но президенту не выгодны пока досрочные выборы, потому что, если ВРУ распустят, БПП не имеет шансов взять большинство. Не так ли?

— Вот я не знаю, что выгоднее сегодня президенту: лишиться страны или потерять власть. На сегодняшний день президент, может быть, и не будет иметь большинство в новом парламенте, но если он не прекратит этот цирк, то он не будет иметь страну, он будет президент в изгнании.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.