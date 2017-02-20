НБУ допускает возможность потери валютной выручки от блокады на $2 млрд

КИЕВ, 20 фев — РИа Новости Украина. Национальный банк Украины допускает возможность потери страной до 2 млрд долларов валютной выручки в случае продолжения блокады Донбасса.

"2 млрд (долл. — Ред) — наиболее пессимистическая оценка, но она имеет право на жизнь. Потому что не надо забывать, что та же металлургия — это одна из основных составляющих нашего экспорта, в прошлом году это было около 40% экспорта", — цитирует УНИАН заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Он отметил, что резкие изменения объема валютной выручки могут сказаться на обменном курсе гривны и добавил, что у регулятора есть все инструменты, чтобы стабилизировать кратковременные негативные факторы, влияющие на обменный курс.

Читайте также — Блокада Донбасса: депутаты рассматривают варианты развития событий

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.