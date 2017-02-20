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    Экономика

    НБУ допускает возможность потери валютной выручки от блокады на $2 млрд

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (455)

    (обновлено: )1510
    В Национальном банке Украины сообщили, что резкие изменения объема валютной выручки, вызванные блокадой Донбасса, могут сказаться на обменном курсе гривны.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 20 фев — РИа Новости Украина. Национальный банк Украины допускает возможность потери страной до 2 млрд долларов валютной выручки в случае продолжения блокады Донбасса.

    Павел Карназыцкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса грозит целостности Украины - эксперт

    "2 млрд (долл. — Ред) — наиболее пессимистическая оценка, но она имеет право на жизнь. Потому что не надо забывать, что та же металлургия — это одна из основных составляющих нашего экспорта, в прошлом году это было около 40% экспорта", — цитирует УНИАН заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

    Он отметил, что резкие изменения объема валютной выручки могут сказаться на обменном курсе гривны и добавил, что у регулятора есть все инструменты, чтобы стабилизировать кратковременные негативные факторы, влияющие на обменный курс.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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