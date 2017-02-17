Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Блокада на Донбассе стала очередным экзаменом, проваленным действующей властью. Предпочтя спокойно наблюдать за тем, как радикалы блокируют поставки угля из непризнанных республик в Украину, политики не рассчитали, что демонстративный патриотизм может серьезно ударить по экономике страны.

Вялая реакция

Но даже осознав масштабы последствий своего бессилия, руководство страны не спешит с решительными действиями. Недовольство ситуацией, которая привела к чрезвычайному положению в энергетике со стороны власти ограничивается одними лишь заявлениями.

Стараясь не обидеть патриотов, президент Петр Порошенко лишь грозит пальчиком, подчеркивая, что неподконтрольные территории должны быть возвращены политико-дипломатическим путем.

"Твердая моя позиция и позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине. И есть совершенно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию", — заявил глава государства.

Словесной реакцией ограничивается второй человек в государстве, премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я считаю, что блокада сегодня — это преступление, именно по части угля. Блокада приведет к остановке металлургических предприятий в стране. В металлургическом комплексе работает 300 тыс. человек. Иначе как подрывом экономики это назвать нельзя", — гневно отмечает глава Кабмина.

Некоторые члены правительства и вовсе используют тему блокады в собственных целях. О любимой теме очередного повышения тарифов вспомнил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам,дальнейшее блокирование энергопоставок с непризнанных республик может привести к росту тарифов на услуги ЖКХ.

"Пусть они (блокировщики — Ред.) выходят к людям и говорят о том, что следствием их блокады станет повышение жилищно-коммунальных услуг, услуг энергетики на 30% и так далее. Это будет честный разговор", — заявил чиновник.

Радикалы начнут…

Почему власть вместо того, чтобы держать ситуацию на контроле, предпочитает прятаться за обтекаемыми заявлениями вполне очевидно. Накануне очередной годовщины Майдана политики не хотят ссориться с теми, кто однажды уже отправил зарвавшихся чинуш на внеплановый отдых.

Подтверждают это и в среде политических экспертов.

Так, политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев убежден, что если руководство государства и решиться разблокировать поставки угля, то только после того, как закончатся все мероприятия, связанные с памятными событиями на Майдане.

"Накануне годовщины Майдана силовой разгон может оказаться детонатором радикальных выступлений и в Киеве, где итак хватает неадекватных людей с оружием. Думаю, что все начнется после 20-го числа и будет зависеть от того, удастся ли власти прекратить блокаду относительно мягко и бескровно. Если прольется кровь, то не исключен риск вылета черного лебедя, когда события пойдут не по тому сценарию, который планирует власть", - отмечает эксперт.

…а общество поддержит

По его словам, в случае если начнутся силовые выступления, власти придется иметь дело не с безобидными протестующими вкладчиками, а вооруженными радикалами, готовыми к силовым действиям.

"Социологи могут подтвердить, что степень радикализации общества критически высока, силовой фактор прочно прописался в украинской политике. У радикальных действий может быть высокая степень поддержки со стороны общества", - считает Золотарев.

Силовой сценарий

Согласен с таким мнением и директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, который тоже уверен, что мягкость заявлений представителей власти связана с нежеланием заострять ситуацию накануне очередной годовщины Майдана.

"Петр Порошенко крайне не заинтересован в том, чтобы патриотические силы обвинили его в какой-то "зраде", предательстве национальных интересов и, собственно, идеалов Майдана. Тем не менее, можно не сомневаться, что после визитов Порошенко в Соединенные Штаты, после окончания всех мероприятий, посвященных годовщине Революции достоинства Петр Алексеевич вполне может поменять свою риторику и приступить к более решительным действиям", — считает эксперт.

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По словам Бондаренко, силовой сценарий прекращения блокады на Донбассе вполне возможен.

"Тем более, что в условиях чрезвычайного положения в экономике у Петра Порошенко есть все права на применение силы. Тем более, что и раньше Уголовный кодекс давал Петру Алексеевичу такие полномочия и возможности. Ведь то, что в настоящее время происходит на Востоке — это преступление, наказание за которое предусмотрено законодательством. Статей УК там хватает", — отметил политолог.