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    Рудяков: блокада Донбасса - это даже не театр, а цирк абсурда

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    Блокада Донбасса. Разгон? (418)

    (обновлено: )44740
    Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал происходящее вокруг "блокады" абсурдной ситуацией, в которой "все против чего-то, все за что-то, все хотят добра кому-то, но интересы — очень различные".
    РИА Новости Украина, youtube

    "Это требовало реакции на 2-3 день, когда началось, но ее не было. 14 февраля отчитывается Кабмин за свою работу за 2016 год и ставит себе максимальные оценки, а 16 числа просит принять чрезвычайные меры в энергетике. Значит, власть не была готова, что придется какие-то меры принимать", — сказал эксперт.

    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    facebook.com/gromov.igor.5
    Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

    В целом же, считает политолог, государство демонстрирует, что оно неспособно навести порядок, преследуя какие-то свои интересы.

    "Понятно, что там есть экономическая составляющая, но она, по моему мнению, на третьем месте. На первом месте — коррупционно-криминальная, на втором — политическая составляющая", — сообщил Рудяков, добавив, что заинтересованы в этом могут быть 5-6 политических игроков.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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