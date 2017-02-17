Рудяков: блокада Донбасса - это даже не театр, а цирк абсурда

"Это требовало реакции на 2-3 день, когда началось, но ее не было. 14 февраля отчитывается Кабмин за свою работу за 2016 год и ставит себе максимальные оценки, а 16 числа просит принять чрезвычайные меры в энергетике. Значит, власть не была готова, что придется какие-то меры принимать", — сказал эксперт.

В целом же, считает политолог, государство демонстрирует, что оно неспособно навести порядок, преследуя какие-то свои интересы.

"Понятно, что там есть экономическая составляющая, но она, по моему мнению, на третьем месте. На первом месте — коррупционно-криминальная, на втором — политическая составляющая", — сообщил Рудяков, добавив, что заинтересованы в этом могут быть 5-6 политических игроков.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.