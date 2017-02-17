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    Общество

    ОБСЕ: блокада Донбасса повлияет на работу предприятий и жизнь населения

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    Блокада Донбасса. Разгон? (416)

    (обновлено: )7410
    Хуг подчеркнул, что наблюдатели миссии ОБСЕ будут документировать последствия блокады, как и всего, что происходит в зоне конфликта в Донбассе.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что блокада Донбасса может повлиять на работу предприятий и жизнь мирных жителей данного региона.

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    "СММ также наблюдает за развитием ситуации на железной дороге, также на ежедневной основе мы наблюдаем за реакцией, которые проявляют силовые структуры при этой ситуации. Мы в курсе, что эта блокада может повлиять на работу некоторых коммунальных предприятий, и мы в курсе того, что отражается в отчетах этих компаний о тех последствиях, которые могут быть, если эта блокада будет продолжена", — сказал Хуг.

    Он уточнил, что наблюдатели миссии будут документировать последствия данной блокады, как и всего, что происходит в зоне конфликта в Донбассе.

    "Мы предлагаем решить проблемы за столом переговоров. Гражданское население по обе стороны линии разграничения является как раз той группой, которая ничего не выиграет от того, если конфликт будет решаться таким путем", — подчеркнул Хуг.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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