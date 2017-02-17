Блокада Донбасса: депутаты рассматривают варианты развития событий

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В четверг, 16 февраля, СНБО на заседании рассматривал вопросы нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. В частности, президент Петр Порошенко отметил риски для металлургии и угрозу сокращения валютных поступлений из-за блокады Донбасса.

Глава государства пообещал расширить перечень товаров запрещенных к перевозке через линию соприкосновения.

Сейчас на Донбассе заблокированы железнодорожные линии, по которым поставляется антрацит с временно неконтролируемых территорий.

Тем временем активисты заявили о блокаде автомобильных дорог. Первый блокпост появился вблизи поселка Золотое Луганской области. Об этом сообщает "Штаб блокады".

Ситуацию прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции "Самопомич", секретарь топливно-энергетического комитета парламента Виктория Войцицкая.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи знаєте ви щось про громадське обговорення блокади?

— Можу сказати, що немає чого боятися власних людей, перш за все. І, в принципі, я хочу нагадати, що в 2014-му році віче відбувалося кожну неділю. І тодішня влада розповідала всякі страшилки про те, що, не дай Бог, навіть не думайте про те, щоби йти на Майдан, бо там дуже небезпечно. Я ходила, і ходила зі своєю донькою. Ходила зі своїми друзями. І нічого страшного не було. І тому, я думаю, що зараз, можливо, будуть культивуватися якісь негативні меседжі і застереження стосовно цього віче. Але я б сказала людям, немає чого людей боятися.

Я маю на увазі не лише людей. Чи не виникне з обох боків якогось загострення?

— Я дуже сподіваюся на те, що ніяких провокацій, які могли б призвести до будь-яких негативних наслідків для, передусім, тих людей, які підуть на Майдан, не буде. Тому я не бачу загрози, окрім як, якщо це не буде якась спланована дія, то, звичайно, знаєте, згадується те, що було 31 серпня. Ви пам'ятаєте, 2015 рік, під стінами ВР. Там прослідковувалася чітко організовані відповідні дії, провокації, які, на жаль, закінчилися трагедією. Але я дуже сподіваюся, що ми не побачимо повторення таких трагедій більше.

Ці заяви, які зараз лунають від представників МВС, СБУ про те, що буде великий рівень терористичної загрози з 18 по 22 лютого. Ці заяви лунають більше для того, аби попередити можливі якісь загрози для українського суспільства або зменшити кількість людей, яка може вийти зараз на вулицю?

— Це дійсно, психологічний тиск, де людей начебто попереджають, намагаються налякати для того, щоби переконатися, що мінімальна кількість людей вийде. Ви ж прекрасно розумієте, що настрій у суспільстві зараз не найпозитивніший. Це я так м’яко сказала. Враховуючи те, що за три роки, фактично, люди не бачать і не відчувають позитивних змін, а основне, на що вони розраховували, це на те, що насправді в Україні запанує справедливість, і те, що влада нарешті буде працювати на інтереси людей, а не на інтереси збагачення олігархів. Звичайно, що незадоволення зростає. І тому, напевно, влада і боїться масової присутності людей на вулицях, на Майдані. Тим паче, що спогади про Майдан і трагедію, яка там сталася, свіжі. Я більш ніж переконана, що люди переживають цю трагедію кожного дня. А ще з тим, що відбувається на Сході, то ці всі відчуття загострюються.

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Заявили сьогодні активісти про блокаду вже автомобільних шляхів. Чого далі чекати?

— Це, я так зрозуміла, є відповідь на заклик прем’єра вчора, який сказав: що ж ви блокуєте тільки залізничні колії, є ж іще автошляхи. І взагалі були цікаві коментарі з його боку, що от ви розблокуєте вугілля і те, що потрібно для економіки, а решта – блокуйте. Так, ми знаємо, що там є контрабанда, ми з нею боремося, але, тим не менше, все решта блокуйте. І от є ж іще автошляхи. Чому їх не блокувати? Люди, напевне, почули заклики прем’єра, і почали розгортати відповідно блокаду ще і по автошляхах, якими так само йде контрабанда. Дійсно, вона йде. Тільки, це є визнання неспроможності влади організувати відповідний контроль за переміщенням товарів між територією України і окупованою територією. От в чому жах. Це є визнання своєї неспроможності інституційної як влади.

Вже від 17 лютого проанонсували введення цих надзвичайних заходів в енергетиці. До чого готуватися?

— Готуватися треба до наступного. Перше – перевіряти першоджерела. У нас є державна компанія, яка називається "Укренерго", яка є системним оператором всієї енергосистеми України. Сьогодні відповідно з заявою вийшов очільник цієї компанії і сказав про те, що вони зробили все і зроблять все для того, що система буде працювати в нормальному режимі. Ніяких віялових відключень не буде. Щонайменше є і запаси, і є можливість переведення, наприклад, навантаження з ТЕС, які використовують антрацит, на ті, які використовують газову групу вугілля, якого в нас достатньо на контрольованій території. Так от, він сказав, цього вистачить щонайменше до 20 березня. Навіть за сьогоднішніх умов погоди. А більше того, він сказав, ви знаєте, якщо українці зменшать споживання хоча б на 10%, коли вони приходять додому, то цей період буде значно довший. А знаєте, що можна зробити за весь цей період? Здогадайтеся? Можна спокійно законтрактувати те саме вугілля антрацитове в інших країнах.

У ЗМІ вже з'явилися рішення РНБО. Зокрема, рада доручила силовикам вжити заходів щодо забезпечення громадського порядку в зоні АТО з огляду на блокаду, яка продовжується. Що це будуть за заходи?

— Це дуже хороше питання. Я не знаю, бо я там не бачу безпорядків. Наведення якого порядку – незрозуміло. Там як раз навели люди порядок в тому, щоби ми припинили торгівлю на крові.

Своїм баченням ситуації в ефірі "ГС" поділилася народний депутат від фракції БПП, заступник голови комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова.

Вже відреагували в США на блокування на сході країни. Зокрема, там сказали про те, що чекають виконання Україною енергетичних реформ. Про це написала прес-служба дипломатичного відомства. Про які саме реформи йдеться?

— Я не погоджуюсь, що їх не проводили. Я чула, у вас в ефірі була моя колега Вікторія Войціцька. Ми спільно в комітеті ініціювали дуже багато необхідних реформ, які, в тому числі, просувають Україну до більш вільного, конкурентного ринку. На жаль, сьогодні, та блокада, яка відбувається, це якраз теж є приклад, на мій погляд, не дуже свідомого відношення, в тому числі, українських політиків до своїх власних громадян. Сьогодні ми блокуємо постачання вугілля, в першу чергу, яке потрібно Україні і українцям на території, яка контрольована нинішньою владою тут, в Україні. Тому, чесно кажучи, для мене є сумнівним саме такий спосіб домагатись реформ. Всі політики повинні відстоювати свої ідеї перш за все, з трибуни ВР, якщо вони є депутатами або як міністри чи хто вони є, яку посаду займають на сьогоднішній час в уряді. Мені здається, що це не найкращий спосіб просування тих чи інших ідей.

Зараз активісти побоюються силового розгону блокувальників. Чи є підстави про це говорити?

— Я переконана і я б хотіла вірити, що всі сторони є свідомі всіх ризиків, не потрібна Україні ескалація. Я б закликала всіх до перемовин. Я переконана, певним чином я навіть вважаю, що блокувальники вже досягли своєї мети, своєї першої перемоги. Сьогодні все експертне поле говорить про цю формулу "Роттердам плюс", про недолугість деяких інших моментів регулювання на ринку електроенергії. І я вдячна їм певним чином за те, що вони підняли ці питання і сьогодні наступив момент, коли ми повинні сісти і домовлятись, яким чином ми, дійсно, маємо змінити і законодавство, і підзаконні акти для того, щоби досягти головної мети – диверсифікації всіх енергоджерел в Україну.

Силовики зараз заявляють про можливе загострення ситуації, тим паче, що зараз наближаються дні, коли розстрілювали людей на Майдані 2014-го року. Буде багато заходів, повідомляють про можливу терористичну загрозу навіть. Як вважаєте, чи можна передбачити загострення ситуації в зв’язку з цим?

— Я закликаю всіх, хто може вплинути на ситуацію, уникати будь-якої ескалації. Це останнє, що потрібне Україні всередині України. Друге. Мені здається, що в ці пам’ятні дні дуже, доволі трагічні для України, чесно кажучи, ми не маємо обговорювати конкретну якусь блокаду, скоріше, хід реформ, скоріше, досягнення, чи все справдилось те, про що сподівались люди на Майдані і тут є широкий спектр питань. Мені б не хотілося б, щоб зводилось все конкретно до цієї однієї акції. Але енергетика і поле реформ енергетики залишаються, на жаль, і тут я погоджуюсь, таким полем, яке вимагає дуже великої уваги і від експертів, і від політиків, і від активістів, від усіх, але не ескалації. Сьогодні я б хотіла не ескалації, а прозорості, конкуренції, і щоби ми могли громадянам доповісти, що ці реформи, які ми робимо, вони призведуть до певних покращень для кожного українця.

В п’ятницю будуть введені надзвичайні заходи в сфері енергетики. Як ви це бачите? Чи будуть підвищуватись ціни на електроенергію і, можливо, на опалення?

— Почну з останнього. Поки зарано про це говорити. Я сподіваюсь на розблокування постачання вугілля, в першу чергу, зараз із зони АТО, а далі вже на комплекс заходів, який призведе до збільшення поставок тієї групи вугілля, яке нам потрібно. Відповідаючи на ваше перше питання, також нічого критичного немає, тому що це розпорядження подібне до того, які були вже введені в 2015-му році, 2016-му, 2014-му. На жаль, це стає традицією – наша непідготовленість до таких ситуацій. І от це найголовніша проблема, на якій би я хотіла б зосередити свої спільні зусилля, в тому числі, і з колегою Войціцькою.

Є повідомлення, що графік вже розіслали. Це графік який?

— Це графік скорочення споживання електроенергії. Це абсолютно поки що не стандартний графік. Але його основна мета – фактично скоротити перенавантаження мережі або використання енергії в тому чи іншому регіоні в той чи інший час. Поки що про катастрофічне не йдеться. Ще раз повторюсь: це слово в слово ті самі заходи, які вводились вже в Україні раніше і основна частина українців нічого не відчули.

Це віялові відключення чи взагалі люди не відчують?

— Це графік позачергових відключень в разі, якщо не буде вистачати достатньо палива. Але сьогодні мова йде про те, що всі державні компанії, перш за все, оптимізують свої витрати енергії і намагаються переключитися на ту групу вугілля, яка сьогодні є в наявності.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.