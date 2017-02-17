Захарченко: блокада Донбасса дала нам право на военные действия

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей — это наша приоритетная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если Украина этого не понимает, то могу напомнить, что мы можем сделать это и военным (путем)", — заявил Захарченко в пятницу на встрече с замглавы миссии ОБСЕ Александром Хугом в Луганске.

По словам главы ДНР, торговая блокада Донбасса "дала нам право делать это самостоятельно".

Захарченко также заявил, что ДНР не станет отводить вооружение от линии соприкосновения в Донбассе, пока там находится техника ВСУ.

"Я официально заявляю, что я, как глава Донецкой народной республики, не отдам приказ об отводе ни одной артиллерийской системы, ни одного танка, ни одного миномета с линии фронта до тех пор, пока мы не убедимся в том, что украинские военные с признаками доброй воли, огромным желанием… свои вооружения не отведут", — сказал Захарченко.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.