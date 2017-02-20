Отзвуки блокады Донбасса: стрельба в Харькове, столкновения в Киеве

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Донбассе почти месяц длится блокада железнодорожных перегонов, обеспечивающих грузоперевозки с неподконтрольных территорий. Она привела уже к принятию плана по веерным отключениям электричества в стране. Организаторы ожидают силового разгона 23 февраля, но сворачиваться пока не собираются. В планах – заблокировать ж/д сообщение с Россией.

Пойдут на штурм?

Один из организаторов блокады Донбасса, нардеп Семен Семенченко заявил в воскресенье, 19 февраля, что у президента Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. По его информации, он намечен на 23 февраля. При таком развитии, подчеркнул Семенченко, активисты намерены перекрыть Администрацию президента.

Однако организаторы блокады пока сворачиваться не собираются, а в планах — расширять ее масштабы.

"Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций", – сказал Семенченко.

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Нардеп отметил, что в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее подконтрольную Украине территорию и ОРДЛО – проходящее через пгт Станица Луганская.

Следует отметить, что о готовящемся штурме организаторы блокады сообщали еще 17 февраля, но полиция отрицала эту информацию.

Семенченко публиковал даже в Facebook письмо якобы от имени начальника донецкой ВГА Павла Жебривского, адресованное начальнику облуправления Нацполиции Вячеславу Аброськину с призывом до 20 февраля "принять меры по разблокировке железнодорожных колей и привлечению к ответственности виновных в незаконном препятствовании передвижения железнодорожных поездов с углем и другой продукцией украинских предприятий".

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Однако в полиции заверяют, что не получали никаких писем с призывом к силовому разгону.

Стрельба в Харькове, столкновения в Киеве

Тем временем отзвуки блокады докатились до Киева и Харькова, спровоцировав стрельбу и столкновения, не обошлось без пострадавших.

Так, в пятницу вечером, 17 февраля, в Харькове на территории жилого массива Алексеевка произошла потасовка, в результате которой мужчина получил ранение. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия. На месте инцидента правоохранители задержали девять человек, у них было изъято оружие.

По словам главы МВД Арсена Авакова, задержанные пытались спрятать оружие в детском саду.

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В то же время СМИ сообщили, что стрелявший в Харькове является ветераном батальона Нацгвардии "Донбасс". Он ранил активиста "Восточного корпуса" якобы из-за конфликта по поводу блокады Донбасса. Однако в батальоне "Донбасс" опровергли причастность своих членов к инциденту в Харькове.

Полиция открыла уголовное дело по статье "покушение на убийство", а также еще два уголовных производства по статье "хулиганство".

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Реакция Авакова

Глава МВД Арсен Аваков осудил стрельбу между добробатами, подчеркнув, что "даже если ты герой войны, нельзя бегать по жилым кварталам Харькова с оружием и доказывать всем свою "крутизну".

"Это если кратко о постыдном ночном инциденте прошлой ночью в Харькове, со стрельбой на Алексеевке, задержанными девятью "героями" в камуфляже, бегущими с места базарной разборки.. в детский садик спрятать оружие.. А подробнее отчитается по факту расследования Полиция и.. надеюсь, суд", – написал он в Facebook.

По его заверению, МВД не будет терпеть на улицах ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок с помощью оружия, самодельного шеврона или камуфляжа, "особенно, если им хорошо платят сомнительные личности".

Шествие и столкновения в Киеве

В воскресенье, 19 февраля, в Киеве прошло шествие сторонников блокады торговли с ЛДНР, не обошлось без столкновений.

В частности, потасовка произошла при попытке протестующих пронести палатки к зданию Администрации президента Украины. Несколько сотен силовиков в спецодежде и касках преградили им дорогу. Митингующие применили в сторону полицейских огнетушитель и бросили петарду. Среди демонстрантов были депутаты Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев.

По данным полиции, в результате столкновений в центре Киева пострадали шесть человек, еще шесть были задержаны. Среди пострадавших и женщина-патрульный – у нее сломаны пальцы руки.

"Вследствие вчерашних событий на Европейской площади Киева на шестерых человек составили административные протоколы. Мужчин доставили в управление полиции, установили их личности и после оформления всех документов отпустили", – сообщили в полиции.

Правоохранители составили административные протоколы: на пятерых – по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского" Кодекса об административных правонарушениях, еще на одного – по статье "мелкое хулиганство".

В то же время, по сообщениям "Громадського", нардеп Егор Соболев применил силу к полицейскому – бил его по время столкновений в центре Киева и пытался стянуть с шлем.

"Нардеп Егор Соболев и нардеп Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь, где и задержали участников акции. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем", – сказано в сообщении.

Хотя сам нардеп утверждает, что якобы пытался остановить драку между протестующими и правоохранителями.

Обвинил правоохранителей в применении физической силы к митингующими и нардеп Семенченко.

"Комбата ОУН Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня, разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева", – заявил он.

Позднее Коханивский сообщил, что полиция его освободила, выписав административное правонарушение.

Столкновения митингующих с полицией в центре Киева

"Нормандская четверка" против блокады Донбасса

Тем временем, министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, блокада вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует уголь, так и тем, кто нуждается в электроэнергии.

Как сообщалось, на днях волонтеры при помощи БПЛА засняли десятки вагонов с углем в Дебальцево (под контролем ДНР), вероятно, с углем антрацит, доставка которого заблокирована.

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"Наш общий призыв к тем, кто блокирует железнодорожное сообщение, – прекратите блокаду, поскольку она вредит обеим сторонам, как той, что экспортирует (уголь), так и тем, кто нуждается в электроэнергии", – подчеркнул Габриэль.

Гройсман призвал к переговорам

В понедельник, 20 февраля, премьер Владимир Гройсман призвал сторонников блокады Донбасса сесть за стол переговоров.

"Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой "угольной блокадой". Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками и рекомендациями, сформулированными в заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицию – нужно нам всем определить четкую государственную политику, как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий", – написал у себя в Facebook глава правительства.

"Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере. Поэтому призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем — к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", — добавил Гройсман.

По материалам из открытых источников интернет