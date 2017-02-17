Бондаренко о блокаде Донбасса, Ахметове, Авакове и Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергоугля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Ранее Порошенко раскритиковал блокаду Донбасса, подчеркнув, что неподконтрольные территории должны быть возвращены политико-дипломатическим путем.

"Твердая моя позиция и позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине. И есть совершенно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию", — заявил он.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что мягкость заявлений представителей власти связана с нежеланием заострять ситуацию накануне очередной годовщины Майдана.

"Накануне очередной годовщины событий на Майдане Петр Порошенко крайне не заинтересован в том, чтобы патриотические силы обвинили его в какой-то "зраде", предательстве национальных интересов и, собственно, идеалов Майдана. Тем не менее, можно не сомневаться, что после визитов Порошенко в Соединенные Штаты, после окончания всех мероприятий, посвященных годовщине Революции достоинства Петр Алексеевич вполне может поменять свою риторику и приступить к более решительным действиям", — считает эксперт.

По словам Бондаренко, силовой сценарий прекращения блокады на Донбассе вполне возможен.

"Тем более, что в условиях чрезвычайного положения в экономике у Петра Порошенко есть все права на применение силы. Тем более, что и раньше Уголовный кодекс давал Петру Алексеевичу такие полномочия и возможности. Ведь то, что в настоящее время происходит на Востоке — это преступление, наказание за которое предусмотрено законодательством. Статей УК там хватает", — отметил политолог.

Эксперт уверен, что власти изначально прекрасно понимали, к чему может привести блокада в Донбассе.

"Просто политики до конца пытались сыграть в свои игры в переговорах между властью и бизнес-группами. Когда стало понятно, что от отсутствия угля пострадает не только Ринат Ахметов, но и вся украинская экономика, власти стало не до игр", — заявил он.

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Кроме того, Бондаренко объяснил, почему в ситуацию с блокадой вмешался также глава МВД Арсен Аваков.

"Сейчас Арсен Аваков, похоже, понял, что его "игрушками" играются другие люди. Ведь все понимают, что главные герои блокады Владимир Парасюк и Семен Семенченко не являются самостоятельными политическими фигурами", — подытожил Бондаренко.