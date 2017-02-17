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    Политика

    Билецкий резко отреагировал на заявление Минобороны по поводу блокады

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (403)

    (обновлено: )37906
    По словам народного депутата Андрея Билецкого, никто из участников блокады не хочет уничтожить энергетический сектор или металлургическую промышленность страны, но блокада разоблачила огромную финансовую аферу власти, и ответить за это обязательно придется.
    Андрей Билецкий на съезде Национального корпуса
    Аzov.press

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Андрей Билецкий раскритиковал заявление Главного управления разведки Минобороны по поводу блокады Донбасса.

    Пресс-конференция: Отчет о результатах блокады за 22 дня. Видео
    Видеоканал ИА "Украинские новости" на Youtube
    Отчет о результатах блокады Донбасса. Пресс-конференция

    "Доблестные украинские разведчики нашли рецепт победы над врагом — надо дать ему работу, и некому будет воевать. Думаю, следующей сентенцией будет аргумент властей о том, что никак нельзя закрывать в Липецке фабрику, потому что из-за безработных шоколадников создается липецкая бригада для отправки на Донбасс! Если серьезно, то, во-первых, жаль, что аргументы российской и отечественной кабминовско-президентской пропаганды ретранслирует ГУР МО Украины", — написал Билецкий в своем блоге на "Украинской правде".

    По словам нардепа, власти окончательно заврались, чтобы снять вопрос о блокаде Донбасса.

    "Я не думаю, что кто-то из блокадников хочет уничтожить энергетический сектор или металлургическую промышленность страны, но блокада разоблачила огромную финансовую аферу власти, и ответить за это обязательно придется! И глупости о "шахтерах-боевиках" не помогут этого избежать!" — отметил Билецкий.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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