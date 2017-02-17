ИСД заявляет об угрозе остановки меткомбината в Каменском из-за блокады

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Днепровский металлургический комбинат в Каменском (бывший Днепродзержинск) оказался на грани остановки производства в связи с тем, что он зависит от поставок кокса из Алчевска, где ранее остановил работу меткомбинат из-за блокады в Донбассе. Об этом сообщает одна из ведущих металлургических компаний Украины — корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в состав которой входят оба предприятия.

Ранее сообщалось, что Алчевский металлургический комбинат, который находится на подконтрольной ополченцам территории Луганской области, приостановил работу из-за блокирования поставок сырья.

"Металлургический комбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области также находится на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок кокса из Алчевска", — говорится в заявлении корпорации, обнародованном на ее сайте.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.