наверх
17.02.201714:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ИСД заявляет об угрозе остановки меткомбината в Каменском из-за блокады

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (397)

    (обновлено: )13701
    Металлургический комбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области находится на грани остановки производства, сообщили в корпорации "Индустриальный союз Донбасса".
    Днепровский металлургический комбинат в Каменском
    сайт комбината

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Днепровский металлургический комбинат в Каменском (бывший Днепродзержинск) оказался на грани остановки производства в связи с тем, что он зависит от поставок кокса из Алчевска, где ранее остановил работу меткомбинат из-за блокады в Донбассе. Об этом сообщает одна из ведущих металлургических компаний Украины — корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в состав которой входят оба предприятия.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин о блокаде Донбасса: Украина не контролирует свою территорию

    Ранее сообщалось, что Алчевский металлургический комбинат, который находится на подконтрольной ополченцам территории Луганской области, приостановил работу из-за блокирования поставок сырья.

    "Металлургический комбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области также находится на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок кокса из Алчевска", — говорится в заявлении корпорации, обнародованном на ее сайте.

    Читайте также: Речь Порошенко на заседании СНБО

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Медведчук Виктор
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Жан-Марк Эйро на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" в Минске
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений